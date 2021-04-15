Гол и передача Волкова помогли «Анахайму» одержать победу над «Сан-Хосе»

В регулярном чемпионате НХЛ «Анахайм» в гостях переиграл «Сан-Хосе» со счетом 4:1.

В составе победителей отличились Райан Гецлаф, Дерек Грант, Якоб Сильверберг и Александр Волков. Также россиянин сделал ассист, теперь на счету нападающего 10 (7+3) очков в сезоне.

Хозяева ответили одной шайбой в исполнении Эрика Карлссона.

Примечательно, что «Шаркс» потерпели третье поражение подряд.

В следующем матче «Сан-Хосе» сыграет в гостях с «Миннесотой», а «Анахайм» примет дома «Вегас». Обе встречи состоятся 17 апреля.