Немчинов - о Гусеве: Более 40 очков в прошлом сезоне - это хороший результат для дебютного года

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Немчинов дал комментарий после подписания контракта Никиты Гусева с «Флоридой» и оценил прошлый дебютный сезон россиянина в НХЛ.

«В прошлом сезоне Никита набрал более 40 очков в регулярном чемпионате. Считаю, это хороший результат для дебютного сезона. А в межсезонье поменялся тренер. Линди Рафф не видел Гусева в составе, поскольку предпочитает немного другую тактику. Отсюда и драфт отказа с последующим расторжением. «Флорида» - это хороший вариант для Гусева», - приводит слова Немчинова «Известия».

Напомним, что «Нью-Джерси» выставил нападающего на драфт отказов, после чего Гусев стал свободным агентом. Затем россиянин подписал контракт с «Флоридой».

В нынешнем сезоне форвард провел за «Девилз» 20 матчей, отличившись двумя голами и тремя результативными передачами.