Шипачев подписал новый трехлетний контракт с московским «Динамо»

Нападающий Вадим Шипачев заключил новый контракт с московским «Динамо».

Соглашение рассчитано на три года.

«Переговоры с Вадимом Шипачевым завершены, – заявил генеральный директор «Динамо» Евгений Кровопусков в интервью для пресс-службы клуба. – Факт, зафиксированный подписями двух сторон. Капитан московского «Динамо» остается в клубе! С самого начала было понятно, что и клуб, и игрок заинтересованы в продолжении сотрудничества. Тем более, что главный тренер Алексей Николаевич Кудашов также выразил заинтересованность в Вадиме. Контракт рассчитан на три сезона. Хочу пожелать Вадиму достичь той же высоты, что и нынешний наш наставник, а именно, в качестве капитана «Динамо» поднять над головой Кубок Гагарина».

В активе 34-летнего Шипачева 216 матчей в составе бело-голубых и 223 (63+160) очка. Вадим является лучшим бомбардиром и ассистентом московского клуба за все время выступлений в КХЛ.

В сезоне-2020/21 форвард «Динамо» стал лучшим бомбардиром и ассистентом регулярного чемпионата КХЛ, набрав 67 очков (20+47) в 57 матчах.