Власти Новосибирской области подали иск к ХК «Сибирь» с требованием вернуть 595 млн рублей

Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области подало иск к ХК «Сибирь» с требованием вернуть 595 миллионов рублей.

Об этом сообщил телеграм-канал Mash Siberia.

Иск зафиксирован на сайте Арбитражного суда Новосибирской области. Первое заседание по делу должно пройти 28 апреля.

Как сообщается, денежные средства были выделены хоккейной команде на развитие в 2016 году. При предоставлении субсидии было поставлено условие – у «Сибири» не должно быть задолженностей. Однако в клубе утаили долги, нарушив договор с министерством.

Представители министерства, а также ХК «Сибирь» пока не сделали никаких официальных комментариев по этому поводу.