Михайлис назначен главным тренером сборной Казахстана

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис назначен на аналогичную должность в сборной Казахстана во время чемпионата мира по хоккею 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба «Барыса».

В тренерский штаб сборной Казахстана вошли Андрей Шаянов, Максим Семенов, Александр Шимин и Ринат Абитов, также работающие в «Барысе». Генеральным менеджером команды назначен Александр Корешком.

Добавим, что «Барыс» с шестого места Восточной конференции вышел в плей-офф КХЛ, где в первом раунде уступил магнитогорскому «Металлургу».

На Чемпионате мира сборная Казахстана сыграет в одной группе с Финляндией, Германией, Италией, Латвией, Норвегией, Канадой и США. Турнир пройдет в Латвии с 21 мая по 6 июня.