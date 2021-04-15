Источник: Нападающий СКА Подколзин со следующего сезона будет играть за «Ванкувер»

Василий Подколзин в ближайшее время подпишет контракт новичка с «Ванкувер Кэнакс».

Как сообщает сайт телеканала «Матч ТВ», ссылаясь на источники знакомые с ситуацией, 19-летний нападающий дебютирует в НХЛ в следующем сезоне.

Василий мог бы уехать в Канаду сейчас, однако в «Ванкувере» тяжелая эпидемиологическая ситуация. 17 представителей «Кэнакс» до недавнего времени находились в COVID-протоколе, а восемь матчей клуба в регулярном чемпионате НХЛ были перенесены.

«Ванкувер» выбрал Подколзина на драфте 2019 года под общим десятым номером. В нынешнем сезоне Василий сыграл 35 матчей за СКА в регулярном чемпионате, набрав 11 очков (5+6), а также отметился 11 очками (6+5) в 16 встречах Кубка Гагарина.