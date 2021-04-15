Вадим Шипачев: По финансам были вопросы, а так договорились с «Динамо» довольно быстро

Лучший бомбардир минувшего регулярного чемпионата КХЛ Вадим Шипачев прокомментировал продление соглашения с московским «Динамо».

«Очень рад подписать контракт с «Динамо», – отметил Шипачев в интервью для пресс-службы бело-голубых. – Все очень нравится в «Динамо», организация классная, клуб с большими задачами.

Были некоторые нюансы, но руководство пошло навстречу. Мы обсудили и срок контракта, по финансам были вопросы, а так договорились довольно быстро.

Хочется добиться максимальных результатов с «Динамо», это и обсуждалось с руководством. Не хочется просто так играть, не ставя перед собой и клубом максимальные задачи. Много молодых ребят в команде, это хорошо. Хочется, чтобы мы выступили гораздо лучше, чем в этом году.

Назначение Кудашова? Пересекался в сборной на Евротуре, хороший специалист. Думаю, если «Динамо» назначило его, то они обсудили какие-то нюансы, дальнейшее развитие клуба, задачи на сезон. Я пока не общался с ним после подписания. А так это опытный тренер, который поработал в хороших клубах».