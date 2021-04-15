«Торонто» подписал контракт с Амировым

Российский хоккеист уфимского «Салавата Юлаева» Родион Амиров продолжен карьеру в «Тороното». Об это сообщает пресс-служба клуба НХЛ.

Контракт начального уровня заключен на три года, начиная с сезона-2021/22. На данный момент хоккеист решает проблемы с визой, после чего должен будет пройти карантинные мероприятия перед тем как присоединиться к новому клубу.

В текущем сезоне Амиров провел за «Салават Юлаев» 39 игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых заработал 13 очков по системе гол+пас (9+4). В плей-офф хоккеист сыграл девять игр, не отличившись результативными действиями.