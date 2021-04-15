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15 апреля 19:04
автор: Александр Шульгин

Игорь Никитин: Нам будет достаточно двух дней, чтобы скорректировать подготовку

Главный тренер ЦСКА рассказал о проблемах команды, а также поделился новостями о подготовке армейцев к финалу Кубка Гагарина.

«Нам неважно, с кем играть в финале. ЦСКА никогда не выбирает соперника, это глупая затея.

Хоккей - очень простая игра. Ты или с шайбой, или без нее. Если ты с ней, ты играешь, если нет - забираешь, чтобы играть. Не мы изобрели этот вид спорта.

Я не считаю, что у нас были какие-то проблемы в большинстве, но мы продолжаем работать над этим компонентом.

Наша философия построена в первую очередь на том, как играем мы. Нам будет достаточно двух дней, чтобы скорректировать», - цитирует специалиста официальный сайт клуба.

Напомним, в финале Западной конференции армейцы в шести матчах обыграли питерский СКА (4-2).

Сегодня состоится решающая встреча в финале Востока: в седьмой игре серии «Ак Барс» в Казани примет омский «Авангард».

источник: ХК ЦСКА
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