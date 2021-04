Торнтон стал самым возрастным автором гола в истории «Торонто» (видео)

Нападающий «Торонто» Джо Торнтон стал автором уникального достижения.

По информации RT, в игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Виннипег Джетс» (4:1) канадский игрок забросил одну шайбу. На момент гола хоккеисту было 41 год 296 дней. Тем самым, он стал самым возрастным игроком в истории «Мэйпл Лифс». Ранее подобный рекорд принадлежал Аллану Стэнли (41 год 252 дней).

В своей карьере в НХЛ Торнтон набрал 1523 (424+1099) очка в 1672 матчах.

На данный момент «Торонто» является лидером турнирной таблицы Северного дивизиона, набрав 65 очков.

29 апреля «Мэйпл Лифс» сыграют в гостях против «Монреаля».

LEAFS WIN!



Went back to back in Winnipeg!#LeafsForever #FuelledByG @Gatorade pic.twitter.com/lmilpRfKfd