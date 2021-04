Малкин снова занимался в бесконтактном джерси

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин продолжает свое восстановление от повреждения.

Как сообщает журналист Дэйв Молинари в своем твиттере, 28 апреля 34-летний хоккеист вышел на тренировку «Пингвинз» в бесконтактном джерси. Одноклубники россиянина не могут применять к нападающему какие-либо силовые приемы.

Looks as if Malkin will again participate in practice. pic.twitter.com/TDPkblrgfp