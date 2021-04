На юниорском чемпионате мира сборная России выигрывает 4:0 после двух периодов в матче против команды Германии.

На 11-й минуте счет открыл Данила Юров, а после первого перерыва три шайбы забросил Матвей Мичков – на 21-й, 28-й и 35-й (в большинстве).

Another lacrosse style goal! @russiahockey Matvei Michkov brings the puck up and over to put Russia up 2-0! @deb_teams #U18Worlds pic.twitter.com/NxEZOi7eyR