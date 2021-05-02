Сборная России разгромила Чехию в матче юниорского чемпионата мира, забросив 11 шайб (видео)

Встреча, состоявшаяся в ночь на воскресенье в американском Фриско (штат Техас), завершилась победой россиян со счетом 11:1.

В составе российской команды заброшенными шайбами отметились Матвей Мичков (2-я, 16-я и 59-я минуты), Прохор Полтапов (14, 39), Иван Мирошниченко (18), Арсений Коромыслов (31), Дмитрий Кателевский (34), Федор Свечков (48, 52) и Данила Юров (58). У чешской сборной точным броском отличился Якуб Кос (33).

Эта победа стала самой крупной для российской команды в истории противостояния с чешской сборной в рамках юниорских чемпионатов мира.

Отметим, что в первом матче на чемпионате мира россияне в овертайме обыграли США (7:6), во втором уступили в серии буллитов Финляндии (3:4), а в третьем одержали крупную победу над Германией (6:1).

Таким образом, российская команда набрала девять очков в четырех встречах и вышла в лидеры турнирной таблицы группы B. Сборная Чехии, потерпев третье поражение на турнире, набрала четыре очка и вышла в плей-офф мирового первенства с четвертого места.