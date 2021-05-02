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Сборная России разгромила Чехию в матче юниорского чемпионата мира, забросив 11 шайб (видео)
02 мая 02:30
автор:
автор фото: ФХР

Сборная России разгромила Чехию в матче юниорского чемпионата мира, забросив 11 шайб (видео)

Хоккеисты юниорской сборной России (игроки до 18 лет) нанесли крупное поражение команде Чехии в заключительном матче группового этапа чемпионата мира, который в эти дни проходит в США.

Встреча, состоявшаяся в ночь на воскресенье в американском Фриско (штат Техас), завершилась победой россиян со счетом 11:1.

В составе российской команды заброшенными шайбами отметились Матвей Мичков (2-я, 16-я и 59-я минуты), Прохор Полтапов (14, 39), Иван Мирошниченко (18), Арсений Коромыслов (31), Дмитрий Кателевский (34), Федор Свечков (48, 52) и Данила Юров (58). У чешской сборной точным броском отличился Якуб Кос (33).

Эта победа стала самой крупной для российской команды в истории противостояния с чешской сборной в рамках юниорских чемпионатов мира.

Отметим, что в первом матче на чемпионате мира россияне в овертайме обыграли США (7:6), во втором уступили в серии буллитов Финляндии (3:4), а в третьем одержали крупную победу над Германией (6:1).

Таким образом, российская команда набрала девять очков в четырех встречах и вышла в лидеры турнирной таблицы группы B. Сборная Чехии, потерпев третье поражение на турнире, набрала четыре очка и вышла в плей-офф мирового первенства с четвертого места.

Добавим, что четвертьфинальные матчи юниорского чемпионата мира пройдут 3 и 4 мая.

ЮЧМ-2021
Групповой этап

Россия - Чехия - 11:1 (3:0; 3:1; 5:0)

1:0 – Мичков (Чибриков, Новиков), 01:22
2:0 – Полтапов, 13:10
3:0 – Мирошниченко (Юров), 17:39 (бол.)
4:0 – Коромыслов (Юров, Чибриков), 30:53
4:1 – Кос (Моравец, Брабенец), 32:28
5:1 – Кателевский (Лазутин, Грудинин), 33:44
6:1 – Полтапов (Иванцов, Мичков), 38:45 (бол.)
7:1 – Мичков (Полтапов, Иванцов), 45:50
8:1 – Свечков (Юров), 47:00
9:1 – Свечков (Чибриков, Мирошниченко), 51:45 (бол.)
10:1 – Юров, 57:19
11:1 – Мичков (Квочко), 58:48

Вратари: Иванов – Шатны, Суханек
Броски в створ: 40-22
Штраф: 2-37

1 мая, Фриско, «Comerica Center».

источник: «Советский спорт»
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