Семенов подписал контракт новичка с «Торонто Мэйпл Лифс»

26-летний российский хоккеист Кирилл Семенов подписал однолетнее соглашение новичка с командой НХЛ «Торонто». Об этом сообщает клубная пресс-служба.

🖋 We’ve signed forward Kirill Semyonov to a one year entry-level contract for the 2021-22 season. #LeafsForever



