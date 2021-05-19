«Вегас» сравнял счет в серии с «Миннесотой»

Во второй игре первого раунда Кубка Стэнли «Вегас» на своем льду взял реванш у «Миннесоты» за поражение в стартовом матче со счетом 3:1.

В составе «Голден Найтс» дубль оформил Алекс Так, еще одну шайбу забросил Джонатан Маршессо. Гости ответили единственным голом в исполнении Мэтта Дамбы. Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов провел на площадке 18 минут 9 секунд, не отметившись результативными действиями.

Напомним, в первой игре между командами хоккеисты «Уайлд» выиграли в овертайме (1:0). Третий поединок серии состоится 21 мая на площадке «Миннесоты».

НХЛ

Кубок Стэнли