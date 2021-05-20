Макдэвид стал обладателем приза «Арт Росс Трофи»

Форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид выиграл награду «Арт Росс Трофи», вручаемую игроку, набравшему наибольшее количество очков по итогам регулярного чемпионата НХЛ.

Отметим, что в нынешнем сезоне 24-летний канадец записал на свой счет 105 (33+72) набранных очков в 56 матчах. Ранее в своей карьере форвард дважды становился победителем гонки бомбардиров – в сезонах-2016/17 и 2017/18.

20 мая «Эдмонтон» потерпел поражение от «Виннипега» (1:4) в первом матче первого раунда Кубка Стэнли. Макдэвид отыграл 23 минуты 14 секунд, но не отличился результативными действиями.