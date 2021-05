Канадцы потерпели второе поражение на чемпионате мира, уступив США (видео)

Сборная США в матче группового этапа чемпионата мира обыграла команду Канады со счетом 5:1.

В первом периоде была заброшена одна шайба, отличился Джейсон Робертсон (8-я минута матча).

А вот во втором периоде американцы отличились трижды. Сначала забил Адам Кленденинг (22).

Потом пришло время забивать Тревору Муру, который сначала реализовал численное преимущество (24), а потом забил и в равных составах (39).

Канадцы в третьем отрезке матча смогли размочить счет, отличился Максим Комтуа (52).

Но американцы вернули разницу в четыре шайбы, отличился Мэтт Теннисон (58).

В итоге канадцы проиграли оба стартовых матча мирового первенства, а сборная США набрала первые три очка.

24 мая сборная Канады сыграет с Германией, а на следующий день США выйдет на матч Казахстаном.

Чемпионат мира 2021

Группа В

Канада - США - 1:5 (0:1, 0:3, 1:1)

Голы: 0:1 - Робертсон (Гарлэнд), 7:42

0:2 - Кленденинг (Хелликсон), 21:19

0:3 - Мур (Робертсон), 23:27 - 5х4

0:4 - Мур (Гарлэнд), 38:20

1:4 - Комтуа (Бодин), 51:35

1:5 - Теннисон (Кленденин, Лабанк), 57:06

Вратари: Кемпер (00:00-40:00), Хилл (40:00-60:00) - Столарз (00:00-04:58), Отинжер (04:58-60:00)