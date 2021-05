Финляндия победила сборную Норвегии на чемпионате мира-2021 (видео)

Чемпионат мира

Группа В

Финляндия – Норвегия – 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

Голы:

0:1 – Олимб (Хага), 01:30

1:1 – Пакаринен (Охтамаа, Каски), 14:24

2:1 – Лунделл (Руотсалайнен), 21:40

3:1 – Ноусиайнен (Саллинен), 25:54

3:2 – Линдстрем (Треттенес, Ульден), 41:13

4:2 – Иннала (Контиола, Сунд), 47:17 (бол.)

5:2 – Бьорнинен (Маеналайнен, Койвисто), 53:25

Вратари: Олкинуора – Арнтцен

Броски: 26 – 15

Штраф: 0 – 2

