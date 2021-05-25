Финляндия победила сборную Норвегии на чемпионате мира-2021 (видео)

В рамках предварительного этапа чемпионата мира сборная Финляндии добилась победы над хоккеистами из Норвегии со счетом 5:2.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ииро Пакаринен, Антон Лунделл, Ким Ноусиайнен, Йере Иннала и Ханнес Бьорнинен.
У проигравших голы забили Матис Олимб и Тобиас Линдстрем.
Финны с семью очками занимают третье место в группе В. Норвежцы, имея в активе четыре очка, идут шестыми.
26 мая Норвегия сыграет с Канадой, днем позже состоится матч Финляндия – Италия.