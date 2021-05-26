Сборная Канады одержала первую победу на чемпионате мира в матче с Норвегией (видео)

Сборная Канады в матче группового этапа чемпионата мира в Риге победила команду Норвегии со счетом 4:2.
«Кленовые листья» выиграли первый период с разницей в два гола – на первой минуте встречи Коннор Браун открыл счет, а потом Адам Хенрик реализовал большинство (11-я минута матча).
Downtown Connor Brown!!! 🚨— IIHF (@IIHFHockey) May 26, 2021
Canada kicks things off early in the first period 👀#CANNOR #IIHFWorlds @HockeyCanada pic.twitter.com/H9FNf97H17
Captain Canada tucks it in on the 5-on-3 advantage! 🚨— IIHF (@IIHFHockey) May 26, 2021
🇨🇦 leads 2-0 midway in the first! #CANNOR #IIHFWorlds @HockeyCanada @AnaheimDucks pic.twitter.com/WeiZNeu5SM
Но во втором периоде норвежцы отыгрались, забросив две шайбы в течении полутора минут усилиями Томаса Валькве-Ольсена и Матса Руссели-Ульсена.
Through the wickets!— IIHF (@IIHFHockey) May 26, 2021
Norway cuts the lead 2-1 👀 #CANNOR #IIHFWorlds @norskishockey pic.twitter.com/1qyLwYuhjs
Norway ties the game with some fancy footwork 🚨👀— IIHF (@IIHFHockey) May 26, 2021
After a video review the goal still stands ✅ #IIHFWorlds #CANNOR @norskishockey pic.twitter.com/hi4YBGjbtD
Однако, на 35-й минуте Эндрю Манджипане вновь вывел канадцев вперед.
Connor Brown with the no-look set up sauce 😳— IIHF (@IIHFHockey) May 26, 2021
Mangiapane gets the 🚨
3-2 🇨🇦 #IIHFWorlds #CANNOR @Senators @NHLFlames pic.twitter.com/mBASZUjktt
В заключительном отрезке матча Адам Хенрик, забив в меньшинстве, вновь увеличил отрыв сборной Канады до двух шайб.
Благодаря этой победе его команда набрала первые три очка на чемпионате мира и вышла на шестое в группе В, определив норвежцев, у которых такое же количество очков.
Добавим, что 28 мая сборная Канады сыграет с Казахстаном, а сборная Норвегии – с Латвией.
Чемпионат мира
Групповой этап
Четвертый тур
Квартет В
Канада – Норвегия – 4:2 (2:0, 1:2, 1:0)
Голы: 1:0 – Браун (Хенрик, Пауэр), 00:22
2:0 – Хенрик (Браун, Пауэр), 10:23» – 5x3
2:1 – Валькве-Ольсен (Хага), 29:08
2:2 – Россели-Ульсен (Крогдаль, Эстбю), 30:28
3:2 – Манджипане (Браун), 34:41
4:2 – Хенрик (Кемпер), 50:14» – 4x5
Вратари: Кемпер – Хеукеланн.