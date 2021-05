Сборная Канады одержала первую победу на чемпионате мира в матче с Норвегией (видео)

Сборная Канады в матче группового этапа чемпионата мира в Риге победила команду Норвегии со счетом 4:2.

«Кленовые листья» выиграли первый период с разницей в два гола – на первой минуте встречи Коннор Браун открыл счет, а потом Адам Хенрик реализовал большинство (11-я минута матча).

Но во втором периоде норвежцы отыгрались, забросив две шайбы в течении полутора минут усилиями Томаса Валькве-Ольсена и Матса Руссели-Ульсена.

Norway ties the game with some fancy footwork 🚨👀



Однако, на 35-й минуте Эндрю Манджипане вновь вывел канадцев вперед.

В заключительном отрезке матча Адам Хенрик, забив в меньшинстве, вновь увеличил отрыв сборной Канады до двух шайб.

Благодаря этой победе его команда набрала первые три очка на чемпионате мира и вышла на шестое в группе В, определив норвежцев, у которых такое же количество очков.

Добавим, что 28 мая сборная Канады сыграет с Казахстаном, а сборная Норвегии – с Латвией.

Чемпионат мира

Групповой этап

Четвертый тур

Квартет В

Канада – Норвегия – 4:2 (2:0, 1:2, 1:0)

Голы: 1:0 – Браун (Хенрик, Пауэр), 00:22

2:0 – Хенрик (Браун, Пауэр), 10:23» – 5x3

2:1 – Валькве-Ольсен (Хага), 29:08

2:2 – Россели-Ульсен (Крогдаль, Эстбю), 30:28

3:2 – Манджипане (Браун), 34:41

4:2 – Хенрик (Кемпер), 50:14» – 4x5

Вратари: Кемпер – Хеукеланн.