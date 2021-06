Италия – США – 2:4 (0:3, 1:1, 1:0)

Голы: 0:1 – Лабанк (Ши) – 06:54

0:2 – Лабанк (Бенирс, Кленденинг) – 10:33

0:3 – Гарланд (Робертсон, Теннисон) – 19:45

1:3 – Фриго (Тривелатто) – 21:01 11 - 43

1:4 – Гарланд – 29:54

2:4 – Джильяти – 46:33

Вратари: Фадани - Этингер

Штраф: 4 - 6

Thanks to big performances from Labanc and Garland, @usahockey vaulted over Finland into 1st place in Group B with a quarter-finals matchup with Slovakia on the horizon. 👀



Here are the highlights from Riga! 🍿#IIHFWorlds #ITAUSA pic.twitter.com/Xqycjm6jja