Сборная Германии обыграла Латвию и сыграет против Швейцарии в 1/4 финала ЧМ-2021

Хоккеисты сборной Германии переиграли команду Латвии в последнем матче группового этапа со счетом 2:1.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джон Петерка (4-я минута) и Марцель Небельс (7), у проигравших точным броском отличился Родриго Аболс (26).
Таким образом, сборная Германии набрала 12 очков, заняла итоговое третье место в группе В и в плей-офф чемпионата мира сыграет против Швейцарии. Команда Латвии, записав на свой счет девять очков в семи встречах турнира, не смогла пробиться в следующий раунд мирового первенства.
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