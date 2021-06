Сборная Германии обыграла по буллитам Швейцарию и вышла в полуфинал чемпионата мира

Сборная Германии в четвертьфинале чемпионата мира победила команду Швейцарии со счетом 3:2 Б.

В первом периоде была заброшена одна шайба, усилиями швейцарского защитника Рамона Унтерзандера (16-я минута матча).

Ramon Untersander opens the score for @SwissIceHockey .🚨🇨🇭 #SUIGER #IIHFWorlds pic.twitter.com/qXgYgY6sP5

Во втором отрезке игры Фабрис Херцог увеличил преимущество своей сборной (34), но уже через четыре минуты Том Кюнхакль сократил отставание немцев в счете.

Germany is on the board!🇩🇪🚨 Tom Kuhnhackl with the rebound. #SUIGER #IIHFWorlds pic.twitter.com/VuIpvDVn9k