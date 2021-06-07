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07 июня 17:56
автор: Александр Поволоцкий

ИИХФ опубликовала десять самых ярких моментов чемпионата мира в Риге (видео)

В тройке лучших - шайбы игроков сборной Канады.

Международная федерация хоккея опубликовала топ-10 моментов прошедшего чемпионата мира в Латвии.

Ролик появился в официальном твиттере ИИХФ. В него вошли заброшенные шайбы и лучшие вратарские сейвы.

Отметим, что первое место занял победный гол канадца Ника Пола в финале против Финляндии (3:2ОТ). На втором - решающая шайба Эндрю Манжипана в четвертьфинале против России (2:1 ОТ).

Чемпионат мира проходил с 21 мая по 6 июня.

источник: IIHF
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