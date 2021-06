ИИХФ опубликовала десять самых ярких моментов чемпионата мира в Риге (видео)

Международная федерация хоккея опубликовала топ-10 моментов прошедшего чемпионата мира в Латвии.

Ролик появился в официальном твиттере ИИХФ. В него вошли заброшенные шайбы и лучшие вратарские сейвы.

Отметим, что первое место занял победный гол канадца Ника Пола в финале против Финляндии (3:2ОТ). На втором - решающая шайба Эндрю Манжипана в четвертьфинале против России (2:1 ОТ).

Check out the TOP 10 plays of 2021 #IIHFWorlds Champions from Riga.👀🇨🇦 @hockeycanada pic.twitter.com/Z2qL6HBAj8