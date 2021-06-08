40 сейвов Варламова помогли «Айлендерс» обыграть «Бостон» и повести в серии Кубка Стэнли

В пятом матче второго раунда плей-офф НХЛ «Бостон » обыграл «Айлендерс - 5:4.

В составе победителей по шаебе забросили Мэтью Барзал, Кайл Палмьери, Джош Бейли, Джордан Эберле и Брок Нельсон. Голкипер Семен Варламов отразил 40 бросков из 44. У «Брюинз» дублем отличился Давид Пастрняк. Еще по голу забили Брэд Маршан и Давид Крейчи.

Таким образом, счет в серии стал 3-2 в пользу «Айлендерс». Шестой матч команды проведут 10 июня.

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Второй раунд раунд

«Бостон» – «Айлендерс» – 4:5 (1:1, 1:3, 2:1)