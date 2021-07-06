Шайба Романова помогла «Монреалю» сократить счет в финальной серии с «Тампой» в Кубке Стэнли

В четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли «Монреаль» переиграл «Тампу-Бэй» - 3:2 ОТ.

Победную шайбу забросил Джош Андерсон, оформивший в этой игре дубль. Еще один гол на счету Александра Романова. Для 21-летнего защитника это был первый матч в финале Кубка Стэнли.

У «молний» отличились Баркли Гудроу и Патрик Марун. Российские игроки Никита Кучеров и Михаил Сергачев очков не набрали. Голкипер Андрей Василевский отразил 18 бросков из 21.

Таким образом, счет в серии стал 3-1 в пользу «Лайтнинг». Пятый матч между командами пройдет 8 июля и начнется в 03:00 по московскому времени.