Главный тренер «Сиэтла» поднял флаг с логотипом клуба над смотровой башней города (фото)

Главный тренер нового клуба НХЛ «Сиэтл Кракен» Дэйв Хэкстол поднял флаг клуба на главную достопримечательность города.

Хэкстол поднялся на смотровую башню Спейс-Нидл высотой в 184 метра. На самой ее вершине Дэйв с помощью мачты поднял флаг с логотипом клуба.

Are you ready, Seattle? Head Coach Dave Hakstol raised the #SeaKraken flag this morning as the city eagerly awaits tonight’s @NHL #ExpansionDraft! pic.twitter.com/1zep8pjJKh