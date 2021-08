Канадский нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс попадет на обложку компьютерной игры NHL 22.

Об этом в своем твиттере сообщил компания-производитель симулятора Electronic Arts.

