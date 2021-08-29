Хоккеистки сборной США разгромили Японию и вышли в полуфинал чемпионата мира

Женская сборная США обыграла команду Японии в четвертьфинальном матче чемпионата мира, который проходит в Калгари (Канада) со счетом 10:2.
В составе американской команды заброшенными шайбами отметились Алекс Карпентер (4-я и 16-я минуты), Хилари Найт (4, 44), Грейс Зумвинкл (15, 43), Меган Келлер (18), Брианна Декер (26), Кэролин Харви (29), Дани Камеранеси (55). У японок два точных броска на свой счет записала Аканэ Сиги (11, 19).
Добавим, что соперником сборной США в полуфинале турнира станет победитель встречи между сборными Чехии и Финляндии.
источник: «Советский спорт»