Югра достойна «Мировой серии»

Дзюдо 13 декабря 2018 06:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Поляков Алексей

Кубку России по дзюдо удалось не затеряться среди многих спортивных соревнований, столицей которых в начале декабря стала столица Ханты-Мансийского автономного округа.

Ханты-Мансийск давно и прочно занял место в спортивном календаре - в дни кубка России на базе «ЮграМегаСпорта» одновременно проходили состязания по пяти видам спорта! Поэтому для того, чтобы принять, разместить, накормить всех участников кубка и привлечь на трибуны зрителей, оргкомитету пришлось приложить огромные усилия, которые увенчались успехом.

- Город хорошо зарекомендовал себя, когда принимал в 2014 году чемпионат России. Поэтому мы поддержали предложение провести кубок, не сомневаясь в том, что проблем с его организацией не возникнет, - поделился мнением руководитель департамента организации и проведения мероприятий ФДР Анатолий Ларюков. – Так и получилось: спортсмены, тренеры и судьи очень довольны.

А зрителям кубок России запомнился, в том числе, возможностью узнать с новой стороны известного кавээнщика, капитана команды «Уральские пельмени» Андрея Рожкова. Немногие «за пределами» мира единоборств знают, что Андрей – вице-президент федерации дзюдо Урала и Западной Сибири. На татами он провел – вместе с призером Олимпиады Юрием Степкиным – мастер класс для югорских детей из проекта «семейное дзюдо».

Кубок России, второй по значимости турниром в стране, собрал больше двух сотен спортсменов. Среди участников были и известные дзюдоисты, например, победитель кубка Европы Дмитрий Довгань и обладатель двух аналогичных титулов на юниорском уровне Шапи Сурикатов, одержавшие в Ханты-Мансийске победы.

Атлеты ставили перед собой разные задачи. Хозяева татами – дзюдоисты сборной ХМАО – планировали успешно выступить дома. И завоевали три золотых медали. Кто-то стремился обратить на себя внимание тренеров сборной России – призера чемпионата мира Сергея Космынина и медалистки олимпийского Сиднея Любови Брулетовой, которые внимательно следили за состязаниями.

Молодые, но уже «выросшие» из юниоров спортсмены смогли попробовать свои силы на представительном турнире, а опытным кубок помог завершить на успешной ноте уходящий сезон. Дмитрий Довгань, к примеру, рассказал, что целенаправленно готовилcя к этому старту после того, как проиграл чемпионат. Напротив, пермская дзюдоистка Валентина Мальцева приехала в столицу Югры в статусе действующей чемпионки России и могла оформить «золотой дубль». Однако в финале сильней оказалась местная спортсменка Екатерина Денисенкова. «Для меня это первый успех после перерыва, связанного с рождением сына. Конечно, семья – на первом месте, но если силы есть, то почему бы не возобновить карьеру. Хотя я теперь твердо знаю: после родов работать над собой нужно вдвое больше!», - призналась Катя.

Особенностью кубка-2018 стал высочайший накал борьбы в схватках за «бронзу». В весовой категории до 81 кг Имранбек Габасов подбил опорную ногу Алима Калаева и был дисквалифицирован за запрещенный прием. В дзюдо это бывает далеко не каждый день. А Диана Бикбова в категории до 70 килограммов пожаловалась на Марию Лугову за то, что соперница ее укусила, - за такое тоже полагается дисквалификация. Правда, судьи на видеопросмотре Диану не поддержали, и в итоге медаль Бикбовой не досталась – Лугова, которой рефери не засчитал два успешных приема, не сдалась и добилась своего в дополнительное время.

Самую красивую победу на кубке одержал адыгейский дзюдоист Айдамир Тюльпаров. Его бросок через себя получился эталонным, как на тренировке! На пьедестале почета Айдамир признался, что специально изучал борьбу соперника - Анвара Османова. «Анвар – очень сильный спортсмен и способен был выйти в финал. Я заметил, что он часто забирает вверх руку соперника и поймал его на этом», - рассказал победитель. В следующем году Айдамир сможет попробовать повторить успех на своей малой родине – турнир 2019 года примет Майкоп.

Ну а в столицу Югры большое дзюдо обязательно вернется. «Опыт уже второго крупного старта окончательно убедил Федерацию дзюдо России в том, что городу можно доверить международные соревнования, - подводит итог Анатолий Ларюков. - Мы не сомневаемся: столице Югры по силам даже турнир «Мировой серии»!