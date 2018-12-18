Мастера татами. В Китае прошел последний турнир года

Дзюдо 18 декабря 2018 19:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Майорова Марина

Последний турнир года – престижный «Мастерс» по дзюдо определил в Китае сильнейших спортсменов мира.

ДОЛГОЖДАННОЕ ЗОЛОТО МШВИДОБАЗДЕ

Свыше двухсот атлетов из 53 государств мира – медалисты первенств континентов и мира, турниров «Мировой серии», исключительно топовые спортсмены, входящие в число 16 сильнейших в каждой из 14 весовых категорий, оспорили на татами в Гуанчжоу награды элитного состязания с высокой рейтинговой стоимостью для олимпийской квалификации к Играм-2020 в Токио и призовым фондом в 300 тысяч долларов.

Российская сборная завоевала в Китае шесть медалей (1-1-4) и вошла в тройку сильнейших, пропустив вперед лишь соперников из Японии с 14 наградами (7-3-4) и из Грузии (2-1-2). Победу в Гуанчжоу праздновал Роберт Мшвидобадзе (60 кг), серебряным призером стал Аслан Лаппинагов (81 кг), а бронзовыми – Ирина Долгова (48 кг) и Наталья Кузютина (52 кг), Михаил Игольников (90 кг) и Тамерлан Башаев (свыше 100 кг).

Вице-чемпиона мира легковеса Роберта Мшвидобадзе на протяжении многих лет преследовало серебро. Он был вторым на юниорской Европе, трижды уступал в финалах континентального первенства до 23 лет. Наконец-то в прошлом году Роберт выиграл взрослый чемпионат Старого Света.

В Гуанчжоу Мшвидобадзе выглядел лидером, в каждой схватке удивлявшим напором и техничностью. Ну а когда в полуфинале он тактически выиграл – в первый раз из четырех случаев, у чемпиона мира, серебряного медалиста Игр-2016 казаха Сметова, стало ясно, что на этом Роберт не остановится.

Финальный соперник – чемпион Европы грузин Папинашвили. И в их статистике встреч преимущество было на стороне оппонента – 3:1. Причем первая победа у Роберта случилась недавно, на мире, в Баку. Как показал «Мастерс», она была неслучайной. В Китае Мшвидобадзе в схватке за золото вновь добился преимущества и завоевал победу в элитном состязании.

Повторил прошлогодний результат серебряный медалист «Мастерса»-2018, призер двух чемпионатов Европы Аслан Лаппинагов. На пути к финалу он переиграл монгола Отгонбаатара, а затем, в российском дерби почти 12-минутного четвертьфинала, вынудил-таки судей дать третье «шидо» нашему олимпийскому чемпиону Хасану Халмурзаеву, год назад выигравшему у Аслана в финале «Мастерса» в Санкт-Петербурге. Остановить Лаппинагова смог только победитель двух турниров «Мировой серии»-2018 японец Сасаки. Наш атлет пропустил бросок соперника на «ваза-ари» и не смог отыграться.

ОБИДНОЕ ПОРАЖЕНИЕ КУЗЮТНОЙ

Лидеры российской женской сборной Ирина Долгова (48 кг) и Наталья Кузютина (52 кг) на татами «Мастерса» вновь доказали свой класс. Чемпионка Европы Долгова в Китае не смогла обыграть лишь сотворившую сенсацию косоварку Красничи, перешедшую в наилегчайший вес из категории 52 кг и выигравшую в итоге турнир сильнейших в мире. Ира же в малом финале взяла верх над чемпионкой мира монголкой Мунхбат и в третий раз стала призером «Мастерса».

Двукратная победительница «Мастерса», четырехкратная чемпионка Европы, призер Игр в Рио Наталья Кузютина (52 кг) добавила в свою коллекцию бронзу Гуанчжоу. Не дала россиянке в третий раз подняться на вершину пьедестала вице-чемпионка мира японка Цунода, переигравшая Кузютину в полуфинале. Больше россиянка ошибок не допускала и, взяв верх над израильтянкой Коэн, завоевала 19-ю медаль турниров «Мировой серии» в карьере.

Впервые добились наград престижного «Мастерса» – бронзовых – два представителя молодого и талантливого поколения, стремительно осваивающиеся на высоком уровне взрослого дзюдо – чемпион Европы-2018 Михаил Игольников (90 кг) и вице-чемпион Европы этого года Тамерлан Башаев (свыше 100 кг).

Новый сезон дзюдоисты начнут в середине января на турнире «Гран-при», впервые организованном в израильском Тель-Авиве.