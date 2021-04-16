«Ради Олимпиады спортсмены жертвуют всем, даже свободой». Интервью с Кириллом Денисовым

Накануне старта о предстоящем турнире рассказал неоднократный призер чемпионатов мира, а ныне спортивный директор Федерации дзюдо России Кирилл Денисов.

- Кирилл, как команда добиралась до столицы Португалии?

- Так сложилось, что у нас всегда долгий путь к любому месту проведения соревнования, а в нынешнее время она стала еще дольше. Португалия самая крайняя страна Европы, летели транзитом, в итоге дорога заняла почти 12 часов. Но уже отдохнули, у ребят хорошее настроение, все проводят тренировки в зависимости от своего плана, все в хорошей форме, готовы бороться.

- Насколько карантинные меры усложняют жизнь спортсменов?

- Сейчас одно из условий проведения соревнований в пузыре – спортсмен полностью находится либо в гостинице, либо на соревнованиях. Нельзя выйти на улицу, поэтому условия непростые. Но в олимпийский год приходится терпеть – осталось буквально несколько месяцев до Олимпиады. Чемпионат Европы - старт, который позволит заработать хорошие очки, реализовать свои амбиции перед Олимпийскими играми. Мне кажется, это будет интересный старт.

Нужно отдать должное ребятам – Олимпиаду перенесли на год, они пять лет готовятся к Играм, находятся в таких тяжелых условиях. Они 300 дней в году находятся на сборах, в заточении, жертвуют даже своей свободой ради Олимпийских игр, и, надеюсь, им за это воздастся.

- Все сильнейшие приехали в Португалию?

- Здесь у нас уже сложившаяся команда, в основном лидеры сборной, и все они хотят проверить себя перед Играми, побороться. В принципе, в каждом весе здесь сильнейшие дзюдоисты. Единственное что в 73 кг у нас только один представитель Муса Могушков, поскольку Денис Ярцев залечивает травму ребра после «Большого шлема». Пропустит старт и Тамерлан Башаев – триумфатор «Большого шлема» в Анталье, сейчас отдыхает - он набрал хороший рейтинг. Плюс многие из ребят, которые здесь не выступают, готовятся к большому шлему в Казани, который пройдет 5-7 мая.