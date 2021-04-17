К бронзе добавили серебро. В Лиссабоне продолжается чемпионат Европы

В субботу в борьбу за награды чемпионата Европы вступили средневесы. У мужчин в категории 73 кг российскую сборную представлял ветеран команды Муса Могушков, в весе 81 кг – Аслан Лаппинагов и олимпийский чемпион Рио Хасан Халмурзаев. Никому из них не удалось дойти до полуфинала, но Муса и Аслан проиграли будущим чемпионам. Могушков уступил в 1/4 косовару Акилу Гьякова. Это была пятая схватка соперников, счет перед поединком в Лиссабоне был 3:1 в пользу дзюдоиста из Косова, победил он и на этот раз.

- Допустил тактическую ошибку – немного перестоял, - признался Муса после схватки. – Швед и турок в утешительных схватках попались очень корявые, неудобные, но все-таки удалось с ними справиться.

Могушков выиграл бронзу. После чемпионата Европы он получит несколько дней отдыха, и сможет впервые за месяц увидеть детей, которых у Мусы шестеро – пять дочек и сын. Потом опять сядет на сборы, уже до конца мая. Такую жизнь спортсмен ведет последние 13 лет, проводя по 300 дней в году без семьи. «Если есть цель, то можно потерпеть», - говорит Могушков. Понятно, цель – медаль Игр в Токио. В этом весе у сборной России два претендента на поездку на Игры: Муса и Денис Ярцев. Перед чемпионатом Европы они занимали 14 и 15 место в рейтинге, и их разделяли всего 10 очков. Сейчас Могушков немного оторвется от конкурента. Если он все-таки поедет в Токио и выиграет медаль, заслугу и славу сможет смело разделить пополам с женой. Она того заслужила.

В категории 81 кг ситуация с отбором в Рио еще сложнее. В рейтинге россияне Алан Хубецов, Аслан Лаппинагов и Хасан Халмурзаев занимают места с 13 по 15. В Лиссабоне выступали двое последних. Хасан в первой схватке победил чемпиона мира 2017 года немца Александра Вичерцака, однако потом споткнулся на португальце с не очень португальской фамилией Анри Эгутидзе. Соперник прославился тем, что пару лет назад на турнире «Большого шлема» в Баку вышел на татами с… телефоном. Зачем португальский грузин положил его в кимоно неизвестно, но когда рефери обнаружил мобильник, Эгутидзе было тут же присуждено поражение. К сожалению, на этот раз Анри никому с татами звонить не собирался, что несомненно помогло ему победить действующего олимпийского чемпиона в этом весе.

Что же касается Лаппинагова, то он в четвертьфинале уступил будущему победителю турнира турку Ведату Албайраку, а в утешительном раунде – чемпиону мира израильтянину Саги Муки. И вот теперь муки уже ждут тренерский штаб при выборе того, кто будет представлять Россию в категории 81 кг в Токио. Три претендента видятся абсолютно равными.