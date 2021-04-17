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К бронзе добавили серебро. В Лиссабоне продолжается чемпионат Европы
17 апреля 21:13
автор: Олег Чикирис

К бронзе добавили серебро. В Лиссабоне продолжается чемпионат Европы

К двум пятничным наградам за третье место в субботу российские дзюдоисты прибавили еще две бронзы и серебро.

В субботу в борьбу за награды чемпионата Европы вступили средневесы. У мужчин в категории 73 кг российскую сборную представлял ветеран команды Муса Могушков, в весе 81 кг – Аслан Лаппинагов и олимпийский чемпион Рио Хасан Халмурзаев. Никому из них не удалось дойти до полуфинала, но Муса и Аслан проиграли будущим чемпионам. Могушков уступил в 1/4 косовару Акилу Гьякова. Это была пятая схватка соперников, счет перед поединком в Лиссабоне был 3:1 в пользу дзюдоиста из Косова, победил он и на этот раз.

- Допустил тактическую ошибку – немного перестоял, - признался Муса после схватки. – Швед и турок в утешительных схватках попались очень корявые, неудобные, но все-таки удалось с ними справиться.

Могушков выиграл бронзу. После чемпионата Европы он получит несколько дней отдыха, и сможет впервые за месяц увидеть детей, которых у Мусы шестеро – пять дочек и сын. Потом опять сядет на сборы, уже до конца мая. Такую жизнь спортсмен ведет последние 13 лет, проводя по 300 дней в году без семьи. «Если есть цель, то можно потерпеть», - говорит Могушков. Понятно, цель – медаль Игр в Токио. В этом весе у сборной России два претендента на поездку на Игры: Муса и Денис Ярцев. Перед чемпионатом Европы они занимали 14 и 15 место в рейтинге, и их разделяли всего 10 очков. Сейчас Могушков немного оторвется от конкурента. Если он все-таки поедет в Токио и выиграет медаль, заслугу и славу сможет смело разделить пополам с женой. Она того заслужила.

В категории 81 кг ситуация с отбором в Рио еще сложнее. В рейтинге россияне Алан Хубецов, Аслан Лаппинагов и Хасан Халмурзаев занимают места с 13 по 15. В Лиссабоне выступали двое последних. Хасан в первой схватке победил чемпиона мира 2017 года немца Александра Вичерцака, однако потом споткнулся на португальце с не очень португальской фамилией Анри Эгутидзе. Соперник прославился тем, что пару лет назад на турнире «Большого шлема» в Баку вышел на татами с… телефоном. Зачем португальский грузин положил его в кимоно неизвестно, но когда рефери обнаружил мобильник, Эгутидзе было тут же присуждено поражение. К сожалению, на этот раз Анри никому с татами звонить не собирался, что несомненно помогло ему победить действующего олимпийского чемпиона в этом весе.

Что же касается Лаппинагова, то он в четвертьфинале уступил будущему победителю турнира турку Ведату Албайраку, а в утешительном раунде – чемпиону мира израильтянину Саги Муки. И вот теперь муки уже ждут тренерский штаб при выборе того, кто будет представлять Россию в категории 81 кг в Токио. Три претендента видятся абсолютно равными.

Женская сборная выступает пока лучше мужской. В субботу наши девушку выиграли еще две медали. В весе 63 кг Дарья Давыдова дошла до финала, где уступила олимпийской чемпионке Тине Трстеняк. Это была пятая схватка соперниц и все пять раз победа доставалась словенке.

- Она суетная, все время подворачивается, берет скоростью, - сказала Дарья. – Но бороться с ней можно.

Еще наша дзюдоистка призналась, что рада переносу Олимпиады, поскольку в последний год стала бороться заметно лучше. Кстати, она стала единственной, кого Трстеняк победила по очкам, а не иппоном. Казалось бы мелочь, а приятно.

Наконец, в весе 70 кг бронзу выиграла Мадина Таймазова. Она повторила успех полугодичной давности, когда стала третьей на ЧЕ-2020 в Праге. 21-летней дзюдоистке пока не хватает стабильности, она допускает многовато тактических ошибок, но будущее у нее очень хорошее. В Рио она поедет почти наверняка, а там посмотрим.

СТАТИСТИКА
Дзюдо. Чемпионат Европы

Женщины. До 63 кг. 1. Тина Трстеняк (Словения). 2. Дарья Давыдова (Россия). 3. Санна Вермеер (Голландия) и Андрея Лески (Словения). До 70 кг. 1. Санна ван Дийк (Голландия). 2. Марго Пино (Франция). 3. Барбара Тимо (Португалия) и Мадина Таймазова (Россия).

Мужчины. До 73 кг. 1. Акил Гьякова (Косово). 2. Тогар Бутбуль (Израиль). 3. Нильс Стамп (Швейцария) и Муса Могушков (Россия). До 81 кг. 1. Ведат Албайрак (Турция). 2. Маттиас Кассе (Бельгия). 3. Саги Муки (Израиль) и Кристиан Парлати (Италия)… 7-8. Аслан Лаппинагов. 9-16. Хасан Халмурзаев (оба – Россия).

источник: «Советский спорт»
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