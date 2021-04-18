Есть золото! Инал Тасоев стал чемпионом Европы по дзюдо

В воскресенье обладателей наград турнира определяли представители тяжелых весовых категорий. К сожалению, женская сборная сегодня не принесла наград в багаж сборной, причем все россиянки проиграли в первых же схватках. В категории 78 кг Антонина Шмелева уступила француженке Фанни Посвит, а Александра Бабинцева - голландке Гусье Стинхайс, а в весе свыше 78 кг Анжела Гаспарян проиграла турчанке Кайре Саит, которая в итоге стала чемпионкой.
Зато во всех мужских категориях российские дзюдоисты боролись за медали. Победитель чемпионата Европы прошлого года в весе до 90 кг Михаил Игольников, наряду с еще тремя коллегами из других стран, стал лицом турнира – его изображение поместили на рекламные баннеры чемпионата Европы. По собственному признанию российского дзюдоиста, его форма вполне позволяла вновь бороться за золото. Ощущения Михаила не обманывали: сегодня он сумел одолеть сразу двух чемпионов мира: золотого призера ЧМ-2019 голландца Ноэля Ван’т Энда и победителя турнира 2017 года серба Неманью Майдова. На схватку за бронзу с последним Игольников вышел преисполненный спортивной злости и победил красивым броском на иппон. Злой же Михаил был на себя и арбитров: в полуфинале с грузином Бекой Гвиниашвили они присудили сопернику вазари, которого, по мнению россиянина, не было.
- После этого я допустил детскую ошибку: бросился отыгрываться и попался на элементарный бросок, - рассказывал Михаил.
Тем не менее, выступление Игольникова вполне можно признать удачным и обнадеживающим перед Играми в Токио, куда он точно поедет.
В категории 100 кг до полуфинала уверенно по сетке шел наш Нияз Ильясов. Поединок с многоопытным грузином Варламом Липартелиани проходил до первой ошибки, которую допустил россиянин. В схватке за бронзу Ильясов уступил уроженцу Северной Осетии Зелиму Коцоеву, представляющему Азербайджан.
В весе свыше 100 кг Инал Тасоев взял реванш у дзюдоистов из Грузии за поражения Игольникова и Ильсова, тушировав в полуфинале Гурама Тушишвили. В финале Иналу достался очень сложный соперник: двукратный бронзовый призер Олимпийских игр, трехкратный серебряный медалист чемпионатов мира, двукратный чемпион Европы Хенк Грол. Очень опытный, именитый, но при этом удобный для россиянина: в двух очных поединках с голландцем Тасоев одержал победы. Не стала исключением и схватка в Лиссабоне. Инал был очень активен с самого начала, и уже на второй минуте встречи провел красивый бросок на иппон.
Золото Тасоева стало единственным в нашей команде на этом турнире, также в активе сборной России серебро и пять бронзовых медалей. По количеству наград дзюдоисты повторил результат прошлогоднего чемпионата Европы в Праге, а вот по качеству сдали: тогда было три золота, три серебра и бронза. Но это связано с тем, что не все сильнейшие приехали в столицу Португалии.
Удивительный для непосвященных факт: победителем командного зачета чемпионата Европы стала сборная… Косова (два золота и бронза), на втором месте – Турция (2-0-0), на третьем – Франция (1-3-4). Далее идут Грузия (1-3-1) и Голландия (1-2-1), Россия (1-1-5) - на шестом месте. По количеству наград наша команда – вторая после французов.
СТАТИСТИКА
Дзюдо. Чемпионат Европы
Мужчины. До 90 кг. 1. Лаша Бекаури. 2. Бека Гвиниашвили (оба – Грузия). 3. Михаил Игольников (Россия) и Крижтиан Тот (Венгрия). До 100 кг. 1. Тома Никифоров (Бельгия). 2. Варлам Липартелиани (Грузия). 3. Зелим Коцоев (Азербайджан) и Александр Иддир (Франция). 5. Нияз Ильясов (Россия). Свыше 100 кг. 1. Инал Тасоев (Россия). 2. Хенк Грол (Голландия). 3. Лукас Крпалек (Чехия) и Гурам Тушишвили (Грузия).
Женщины. До 78 кг. 1. Бета Пакут (Польша). 2. Гусье Стинхайс (Голландия). 3. Фанни Посвит (Франция) и Бернадет Граф (Австрия)… 9-16. Антонина Шмелева, Александра Бабинцева (обе - Россия). Свыше 78 кг. 1. Кайра Саит (Турция). 2. Леа Фонтейн (Франция). 3. Рошель Нуньеш (Португалия) и Марина Слуцкая (Белоруссия)… 9-16. Анжела Гаспарян (Россия).