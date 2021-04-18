Есть золото! Инал Тасоев стал чемпионом Европы по дзюдо

В воскресенье обладателей наград турнира определяли представители тяжелых весовых категорий. К сожалению, женская сборная сегодня не принесла наград в багаж сборной, причем все россиянки проиграли в первых же схватках. В категории 78 кг Антонина Шмелева уступила француженке Фанни Посвит, а Александра Бабинцева - голландке Гусье Стинхайс, а в весе свыше 78 кг Анжела Гаспарян проиграла турчанке Кайре Саит, которая в итоге стала чемпионкой.

Зато во всех мужских категориях российские дзюдоисты боролись за медали. Победитель чемпионата Европы прошлого года в весе до 90 кг Михаил Игольников, наряду с еще тремя коллегами из других стран, стал лицом турнира – его изображение поместили на рекламные баннеры чемпионата Европы. По собственному признанию российского дзюдоиста, его форма вполне позволяла вновь бороться за золото. Ощущения Михаила не обманывали: сегодня он сумел одолеть сразу двух чемпионов мира: золотого призера ЧМ-2019 голландца Ноэля Ван’т Энда и победителя турнира 2017 года серба Неманью Майдова. На схватку за бронзу с последним Игольников вышел преисполненный спортивной злости и победил красивым броском на иппон. Злой же Михаил был на себя и арбитров: в полуфинале с грузином Бекой Гвиниашвили они присудили сопернику вазари, которого, по мнению россиянина, не было.

- После этого я допустил детскую ошибку: бросился отыгрываться и попался на элементарный бросок, - рассказывал Михаил.

Тем не менее, выступление Игольникова вполне можно признать удачным и обнадеживающим перед Играми в Токио, куда он точно поедет.

В категории 100 кг до полуфинала уверенно по сетке шел наш Нияз Ильясов. Поединок с многоопытным грузином Варламом Липартелиани проходил до первой ошибки, которую допустил россиянин. В схватке за бронзу Ильясов уступил уроженцу Северной Осетии Зелиму Коцоеву, представляющему Азербайджан.