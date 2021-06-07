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Два дня – две медали. Якуб Шамилов – бронзовый призер ЧМ
07 июня 20:38
автор: Олег Чикирис
автор фото: Федерация дзюдо России / Мария Майорова

Два дня – две медали. Якуб Шамилов – бронзовый призер ЧМ

В Будапеште продолжается чемпионат мира по дзюдо. После вчерашнего золота Яго Абуладзе у нашей команды – бронза.

Во второй день турнира в столице Венгрии на татами арены имени Ласло Паппа вышли представители категории до 52 кг у женщин и до 66 кг – у мужчин. Что касается первого веса, то здесь в сборной России есть признанный лидер – бронзовая медалистка Игр в Рио, четырехкратный призер чемпионатов мира и четырехкратная же чемпионка Европы Наталья Кузютина. Олимпиада в Токио станет последней для самой именитой дзюдоистки страны. Наталья готовится к ней в России, а в Будапешт приехали второй и третий номера сборной – Алеся Кузнецова и Анастасия Поликарпова.

Поликарпова одержала две победы прежде чем в 1/8 проиграла Ане Перес Бокс. Испанка потом дойдет до финала, где уступит японке Аи Сисиме. Для японцев это золото стало вторым на чемпионате мира. Что касается, Кузнецовой, то она уступила в первой же схватке: венгерка Река Папп просто не могла проиграть на арене, названной в честь ее однофамильца.

Что касается мужчин, то в категории 66 кг российскую команду представляли молодой Мурад Чопанов и опытный Якуб Шамилов. Мурад победил таджика Сайдабуророва и гаитянина Кадета прежде чем споткнуться в 1/8 на монголе со спотыкательной фамилией Йондонперенлей.

Якуб тоже уверенно шел по сетке до встречи в четвертьфинале с юным, но очень сильным итальянцем Мануэлем Ломбардо – действующим чемпионом Европы и первым номером мирового рейтинга.

– Обманул меня итальянец, – признался после награждения Шамилов. – Я уже встречался с ним и побеждал раньше. Хотел и в этот раз тактически провести поединок в том же ключе, но не ожидал, что Ломбардо сможет бросить с колен.

ФОТО: Федерация дзюдо России / Мария Майорова

Ломбардо в финале уступит японцу Йосиро Маруяме. Исход соперничества в командном зачете и раньше не особо интриговал, а после третьего золота родоначальников дзюдо в четырех категориях и вовсе стал очевидным. Шамилов же в утешительном поединке одолеет белоруса Дмитрия Минькова, а в схватке за бронзу – азербайджанца Орхана Сафарова. Кстати, награждал Якуба и других призеров в категории до 66 кг сам Александр Карелин.

– Не ожидал, что меня будет награждать легендарный Карелин, трехкратный олимпийский чемпион, – улыбался дзюдоист, – было очень приятно.

– Теперь вы главный претендент на поездку в Токио.

– Да, надеюсь медаль чемпионата мира поможет попасть в олимпийскую команду. Хотя в нашей категории очень много достойных кандидатов.

– Какие у вас ассоциации с Японией?

– Кимоно, суши, аттракционы и… Сакура.

Красиво. Не хватает еще одной красивой ассоциации, которая у Якуба должна появиться в конце июля.

источник: «Советский спорт»
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