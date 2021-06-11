Евгений Рахлин: Самый яркий момент чемпионата мира – победа Яго Абуладзе

- Лично вам какой момент на чемпионате мира запомнился больше всего?

- Уровень – один из самых высоких. Да не все звезды здесь, зато есть много сюрпризов, есть люди, которые буквально запрыгивают на ступеньку уходящего поезда, как серб Александар Куколь в категории до 100 кг, отобравшийся на Игры в Токио благодаря успешному выступлению на чемпионате мира. В Будапешт приехали 12 первых номеров мирового рейтинга из 14. Это говорит о силе турнира. К тому же общеизвестно, что в дзюдо чемпионаты мира по составу участников сильнее, чем Олимпийские игры. Учитывая, что в прошлом году чемпионата мира не было, для многих турнир в Будапеште - это последний шанс победить или выиграть медаль.

- Из-за того, что чемпионат мира проводится всего за полтора месяца до Олимпийских игр, в Будапешт приехали не все сильнейшие. Как вы оцените уровень турнира?

- Ситуация необычная, но решение принято и два года нам с ним жить, - говорит Рахлин о санкциях по отношению к российской команде. – Наши дзюдоисты выступают как нейтральные атлеты, но какие они нейтральные? Они наши! Они бьются за себя и за свою страну. Что касается меня лично, то это немного другая история: к счастью, мы добились того, чтобы судья мог на чемпионате мира представлять Россию. Пришлось вести переговоры, настаивать на своем и было решено, что я буду выступать в Будапеште под флагом России.

На чемпионате мира по дзюдо в Будапеште выступает не сборная России, а сборная Федерации дзюдо России. И тем не менее представитель нашей страны здесь есть – судит турнир судья международной категории Евгений Рахлин.

- Турнир пока не закончился, но на нынешний момент однозначно – первый день. Десять лет у нас не было чемпионов мира, и вот, наконец, это случилось. Яго Абуладзе – победил в своей категории в одну калитку. Это был его турнир. Считаю, что он заслужил поездку на Олимпийские игры.

- На взгляд непрофессионала, дзюдо в последнее время стало менее ярким, менее комбинационным, меньше стало красивых бросков.

- После того как запретили ряд техник, которые позволяют пробиться вплотную к сопернику, ждать взрывную борьбу достаточно сложно. Сейчас борьба - это захват, как правило силовой, и важную роль играет физическая подготовка. Не все оказались к этому готовы, и мы видим, как здесь на чемпионате мира начали сыпаться японцы. Безусловно сказалась и пандемия, ведь многие долгое время по сути не тренировались.

Вы правы: техники стало меньше, зато большую роль стала играть борьба в партере, а там нет ограничений. И те, кто хорошо владеет и стойкой, и партером, теперь имеют преимущество.

- В борьбе не так давно пошли на изменение правил, чтобы сделать вид спорта более зрелищным. В дзюдо возможно такое?

- Судье сложно говорить, нужно ли что-то менять: задача судьи – соблюдать те правила, которые есть. Знаю, что многие горят желанием вернуть броски за ноги. Такие разговоры ведутся, но вопрос, что это повлечет за собой? Ведь убрали их не просто так, они нарушали классические устои дзюдо. Конечно, сейчас, когда остались только две оценки вазари и иппон, дзюдо упростилось. Как сделать борьбу интереснее? Можно взять пример с соревнований детей, когда на голден скор, соперников ставят сразу в захват, чтобы они не искали его. На Паралимпийских играх дзюдоистов тоже сразу ставят в захват, и если ты его разрываешь, то проиграл. Почему бы не попробовать такой вариант.

- Вы едете на Олимпийские игры в Токио, где опять будете представлять Россию.

- У нас, как и у спортсменов, была жесткая конкуренция среди равных претендентов. Да и борьба у нас была выматывающая, правда, не столько физически, сколько психологически. Мог поехать и Василий Смолин, мог я. В итоге мне выпала честь представлять свою страну на Олимпийских играх, а Василию – на Паралимпийских. Рад за себя, рад за Санкт-Петербург, рад за то, что продолжаю традиции отечественных судей, которые еще с 70-х годов прошлого века проложили дорогу на олимпийский татами.

- Это будут, пожалуй, самые необычные Игры в истории. Какие у вас ожидания?

- Уверен на 100%, что олимпийский турнир состоится, несмотря на то, что Токио, наверное, самый несчастливый для Игр город: в 1940-м они были отменены, в 1964 – перенесены, сейчас есть большие проблемы. Конечно, будет не хватать иностранных болельщиков. Атмосфера Игр от этого сильно пострадает. Но, главное, что праздник будет, ведь Олимпийские игры и дзюдо - это праздник.