ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Товарищеские матчи (сборные) 2-й тайм, 57' Тунис 0 Алжир 2 П1 26.0 Х 19.0 П2 1.04
Евгений Рахлин: Самый яркий момент чемпионата мира – победа Яго Абуладзе
11 июня 23:13
автор: Олег Чикирис

Евгений Рахлин: Самый яркий момент чемпионата мира – победа Яго Абуладзе

Авторитетное мнение о чемпионате мира в Будапеште и Олимпийских играх в Токио, о настоящем и будущем дзюдо.

На чемпионате мира по дзюдо в Будапеште выступает не сборная России, а сборная Федерации дзюдо России. И тем не менее представитель нашей страны здесь есть – судит турнир судья международной категории Евгений Рахлин.

- Ситуация необычная, но решение принято и два года нам с ним жить, - говорит Рахлин о санкциях по отношению к российской команде. – Наши дзюдоисты выступают как нейтральные атлеты, но какие они нейтральные? Они наши! Они бьются за себя и за свою страну. Что касается меня лично, то это немного другая история: к счастью, мы добились того, чтобы судья мог на чемпионате мира представлять Россию. Пришлось вести переговоры, настаивать на своем и было решено, что я буду выступать в Будапеште под флагом России.

- Из-за того, что чемпионат мира проводится всего за полтора месяца до Олимпийских игр, в Будапешт приехали не все сильнейшие. Как вы оцените уровень турнира?

- Уровень – один из самых высоких. Да не все звезды здесь, зато есть много сюрпризов, есть люди, которые буквально запрыгивают на ступеньку уходящего поезда, как серб Александар Куколь в категории до 100 кг, отобравшийся на Игры в Токио благодаря успешному выступлению на чемпионате мира. В Будапешт приехали 12 первых номеров мирового рейтинга из 14. Это говорит о силе турнира. К тому же общеизвестно, что в дзюдо чемпионаты мира по составу участников сильнее, чем Олимпийские игры. Учитывая, что в прошлом году чемпионата мира не было, для многих турнир в Будапеште - это последний шанс победить или выиграть медаль.

- Лично вам какой момент на чемпионате мира запомнился больше всего?

- Турнир пока не закончился, но на нынешний момент однозначно – первый день. Десять лет у нас не было чемпионов мира, и вот, наконец, это случилось. Яго Абуладзе – победил в своей категории в одну калитку. Это был его турнир. Считаю, что он заслужил поездку на Олимпийские игры.

- На взгляд непрофессионала, дзюдо в последнее время стало менее ярким, менее комбинационным, меньше стало красивых бросков.

- После того как запретили ряд техник, которые позволяют пробиться вплотную к сопернику, ждать взрывную борьбу достаточно сложно. Сейчас борьба - это захват, как правило силовой, и важную роль играет физическая подготовка. Не все оказались к этому готовы, и мы видим, как здесь на чемпионате мира начали сыпаться японцы. Безусловно сказалась и пандемия, ведь многие долгое время по сути не тренировались.

Вы правы: техники стало меньше, зато большую роль стала играть борьба в партере, а там нет ограничений. И те, кто хорошо владеет и стойкой, и партером, теперь имеют преимущество.

- В борьбе не так давно пошли на изменение правил, чтобы сделать вид спорта более зрелищным. В дзюдо возможно такое?

- Судье сложно говорить, нужно ли что-то менять: задача судьи – соблюдать те правила, которые есть. Знаю, что многие горят желанием вернуть броски за ноги. Такие разговоры ведутся, но вопрос, что это повлечет за собой? Ведь убрали их не просто так, они нарушали классические устои дзюдо. Конечно, сейчас, когда остались только две оценки вазари и иппон, дзюдо упростилось. Как сделать борьбу интереснее? Можно взять пример с соревнований детей, когда на голден скор, соперников ставят сразу в захват, чтобы они не искали его. На Паралимпийских играх дзюдоистов тоже сразу ставят в захват, и если ты его разрываешь, то проиграл. Почему бы не попробовать такой вариант.

- Вы едете на Олимпийские игры в Токио, где опять будете представлять Россию.

- У нас, как и у спортсменов, была жесткая конкуренция среди равных претендентов. Да и борьба у нас была выматывающая, правда, не столько физически, сколько психологически. Мог поехать и Василий Смолин, мог я. В итоге мне выпала честь представлять свою страну на Олимпийских играх, а Василию – на Паралимпийских. Рад за себя, рад за Санкт-Петербург, рад за то, что продолжаю традиции отечественных судей, которые еще с 70-х годов прошлого века проложили дорогу на олимпийский татами.

- Это будут, пожалуй, самые необычные Игры в истории. Какие у вас ожидания?

- Уверен на 100%, что олимпийский турнир состоится, несмотря на то, что Токио, наверное, самый несчастливый для Игр город: в 1940-м они были отменены, в 1964 – перенесены, сейчас есть большие проблемы. Конечно, будет не хватать иностранных болельщиков. Атмосфера Игр от этого сильно пострадает. Но, главное, что праздник будет, ведь Олимпийские игры и дзюдо - это праздник.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Виктория Ричи - обзор сборной Швеции на Чемпионате ЕВРО - 2020Виктория Ричи - обзор сборной Франции на Чемпионате ЕВРО - 2020Виктория Ричи - обзор сборной Украины на Чемпионате ЕВРО - 2020Вот что заявил Шевченко после скандала с формой сборной УкраиныАмериканец объяснил, чем отвратительны русские девушкиШестикратный чемпион мира в составе сборной РФ по хоккею умер
Турция — Италия: прямая трансляция матча открытия Евро-2020 11.06.2021
11 июня 2021 года в Риме очередной чемпионат Европы открывается матчем сборных Турции и Италии.
Газизов отсудил у «Спартака» почти 300 миллионов. Но это еще не победа — впереди второй тайм
Шамиль Газизов еще долго будет снится первым лицам «Спартака», которые имели неосторожность пригласить уфимского гендиректора на аналогичную должность в своем клубе.
Слуцкий выбирает между Жирковым и Караваевым, Евгеньев заменил Мостового
У Леонида Слуцкого три вопроса по составу сборной России, у Украины снова появились «герои». Последние новости с Евро-2020.
Франция снова сыграет с Португалией в финале, Россию выбьет будущий чемпион. Масштабный прогноз на Евро-2020
Перед стартом чемпионата Европы «Плеймейкером» прикинул возможную сетку турнира и пришел к выводу, что в решающем поединке вновь, как в и в Сен-Дени в 2016-м, могут встретиться сборные Франции и Португалии.
«Выход из группы станет успехом». Юран — о шансах сборной России на Евро-2020
Один из лучших форвардов российской сборной конца прошлого столетия, а ныне главный тренер клуба ФНЛ «СКА-Хабаровск» Сергей Юран поделился с «Плеймейкером» мнением о составе и перспективах национальной команды на Евро-2020.
Трио могикан-1996 и семь творцов чуда-2008. Символическая сборная России на Евро
Перед стартом Евро-2020 «Плеймейкер» собрал в одной виртуальной команде всех самых ярких отечественных футболистов, выступавших на континентальных первенствах в российский период.
Первая после Шараповой! Как Павлюченкова сенсационно вышла в финал «Ролан Гаррос»
Анастасия Павлюченкова победила в полуфинале Открытого чемпионата Франции словенку Тамару Зиданшек (7:5, 6:3) и сделала предпоследний шаг к мечте.
Наши ожидания — больше не проблемы. Как Россия дожила до того, что не ждет чудес от своей футбольной сборной
11 июня стартует очередной чемпионат Европы, а 12-го свой первый матч на турнире проведет сборная России - против грозных бельгийцев.
УЕФА все-таки запретил украинских «героев», Россию и Бельгию рассудит испанский болтун. Дайджест Евро-2020
«Плеймейкер» рассказывает о последних событиях вокруг стартующего 11 июня чемпионата Европы.
Ему давали на лапу, а он отказался и никому об этом не сказал. Как судью Лапочкина забанили на 10 лет
Дисквалификация футбольного арбитра Сергея Лапочкина затмила новости о приближающемся Евро-2020.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Авиационный фестиваль «НЕБО: теория и практика»

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика