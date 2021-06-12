Тамерлан Серебряный. Башаев стал вице-чемпионом мира по дзюдо

После яркого старта, когда в первый день турнира в столице Венгрии золото выиграл Яго Абуладзе, а во второй - бронзу добавил Якуб Шамилов, добыча драгоценных металлов нашими дзюдоистами остановилась. Где-то были досадные ошибки, где-то сильны оказались соперники, но медалей до последнего дня больше не было.

В субботу в борьбу вступили супертяжи в категориях +100 у мужчин и +78 у женщин. Во втором весе нашу сборную представляла Анжела Гаспарян. Пройдя двух соперниц, россиянка оступилась в 1/8 на кубинке Идалис Ортис. В финале в этой категории встретились две японки – Сара Асахина и Вакаба Томита. Победила Асахина и унесла на себе подругу по команде под трибуны. Под аплодисменты – было очень красиво.

Дзюдоист из Страны восходящего солнца вышел в финал и у мужчин. Надо было видеть, как Кокоро Кагеура боролся в полуфинале с бразильским голиафом Рафаэлем Сильвой. Странно употреблять слово «малыш» по отношению к супертяжам, но было именно так: 155- килограммовый Сильва неприступной горой возвышался над Кагеурой. К счастью, в дзюдо не всё решают габариты. Важно и мастерство, а с ним у японца оказалось лучше.

К слову о «малышах». О нашем Тамерлане Башаеве никогда не скажешь, что он супертяж. Да, очень крепкий. Но среди двухметровых гигантов человек с ростом 175 см смотрится белой вороной. Или синей. В зависимости от цвета кимоно. Но видели бы вы, как летают монстроподобные соперники, после коронного броска Тамерлана через спину с колен. Да и после остальных приемов. На чемпионате мира силу российского дзюдоиста на себе прочувствовали немец Свен Хайнле, венгр Рихард Шипоц, таджик Тимур Рахимов и грузин Гела Заалишвили.

Финальная схватка была очень упорной. На последней минуте японцу удался бросок на вазари. У Тамерлана оставалось 40 секунд, в течение которых он постоянно атаковал, но результативного действия так и не сделал.