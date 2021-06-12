ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
ЧЕ-2020 - финальный раунд остановлен, 45+13' Дания 0 Финляндия 0
Товарищеские матчи (сборные) 2-й тайм, 47' Гана 0 Кот-д'Ивуар 0 П1 3.50 Х 1.81 П2 4.50
ЧЕ-2020 - финальный раунд 22:00 Бельгия 0 Россия 0 П1 1.90 Х 3.50 П2 4.70
Товарищеские матчи (сборные) 22:00 Марокко 0 Буркина-Фасо 0 П1 1.60 Х 3.80 П2 6.10
ЧМ-2022 - Северная Америка 23:00 Сент-Китс и Не 0 Сальвадор 0
Тамерлан Серебряный. Башаев стал вице-чемпионом мира по дзюдо
12 июня 20:31
автор: Олег Чикирис
автор фото: Федерация дзюдо России

Тамерлан Серебряный. Башаев стал вице-чемпионом мира по дзюдо

В последний день личного турнира на чемпионате мира по дзюдо в Будапеште Тамерлан Башаев стал вторым в супертяжелой категории.

После яркого старта, когда в первый день турнира в столице Венгрии золото выиграл Яго Абуладзе, а во второй - бронзу добавил Якуб Шамилов, добыча драгоценных металлов нашими дзюдоистами остановилась. Где-то были досадные ошибки, где-то сильны оказались соперники, но медалей до последнего дня больше не было.

В субботу в борьбу вступили супертяжи в категориях +100 у мужчин и +78 у женщин. Во втором весе нашу сборную представляла Анжела Гаспарян. Пройдя двух соперниц, россиянка оступилась в 1/8 на кубинке Идалис Ортис. В финале в этой категории встретились две японки – Сара Асахина и Вакаба Томита. Победила Асахина и унесла на себе подругу по команде под трибуны. Под аплодисменты – было очень красиво.

Дзюдоист из Страны восходящего солнца вышел в финал и у мужчин. Надо было видеть, как Кокоро Кагеура боролся в полуфинале с бразильским голиафом Рафаэлем Сильвой. Странно употреблять слово «малыш» по отношению к супертяжам, но было именно так: 155- килограммовый Сильва неприступной горой возвышался над Кагеурой. К счастью, в дзюдо не всё решают габариты. Важно и мастерство, а с ним у японца оказалось лучше.

К слову о «малышах». О нашем Тамерлане Башаеве никогда не скажешь, что он супертяж. Да, очень крепкий. Но среди двухметровых гигантов человек с ростом 175 см смотрится белой вороной. Или синей. В зависимости от цвета кимоно. Но видели бы вы, как летают монстроподобные соперники, после коронного броска Тамерлана через спину с колен. Да и после остальных приемов. На чемпионате мира силу российского дзюдоиста на себе прочувствовали немец Свен Хайнле, венгр Рихард Шипоц, таджик Тимур Рахимов и грузин Гела Заалишвили.

Финальная схватка была очень упорной. На последней минуте японцу удался бросок на вазари. У Тамерлана оставалось 40 секунд, в течение которых он постоянно атаковал, но результативного действия так и не сделал.

Тем не менее, благодаря серебру в Будапеште Башаев вышел на первое место в рейтинге. При этом в категории свыше 100 кг в сборной России есть еще один сильный спортсмен – чемпион Европы этого года Инал Тасоев, занимающий четвертое место в рейтинге. Интересно, кого выберет тренерский штаб для поездки в Токио.

Что касается общего зачета, то здесь закономерно победили японцы. Сборная России, в активе которой по одной медали каждого достоинства, заняла в командном зачете четвертое место. Вообще золотые награды чемпионата мира выиграли представители 10 стран.

В воскресенье чемпионат мира закончится смешанным командным турниром.

ЧЕМПИОНАТ МИРА. ЛИДЕРЫ КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Артём Дзюба рассказал, чего ждёт от матча с БельгиейЕвгеньев заменил Мостового в составе сборной России на Евро-2020Виктория Ричи - обзор сборной Турции на Чемпионате ЕВРО - 2020Вот что заявил Шевченко после скандала с формой сборной УкраиныАмериканец объяснил, чем отвратительны русские девушкиШестикратный чемпион мира умер в возрасте 30 лет
Только живи, Кристиан! Матч Дания — Финляндия остановили из-за госпитализации потерявшего сознание Эриксена
Лидер сборной Дании Кристиан Эриксен рухнул на поле незадолго до конца первого тайма - его пришлось экстренно доставить в госпиталь.
Видео всех голов Евро-2020 12.06.2021: Уэльс спасся против Швейцарии, Дания против Финляндии, Бельгия против России
Видеообзоры трех матчей, запланированных на чемпионате Европы по футболу 12 июня: Уэльс - Швейцария, Дания - Финляндия, Бельгия - Россия.
А счастье Насти было так возможно… Как Павлюченкова проиграла свой первый и, видимо, последний финал «Ролан Гаррос»
В финальном поединке Открытого чемпионата Франции россиянка Анастасия Павлюченкова в упорной борьбе уступила чешке Барборе Крейчиковой 1:6, 6:2, 4:6.
Уэльс не тот, что громил Россию на Евро-2016, но против Швейцарии устоял
Во втором матче чемпионата Европы в группе А Уэльс и Швейцария сыграли в Баку вничью 1:1.
Анзор Кавазашвили: Россия победит Бельгию 1:0, забьет Соболев
Бывший вратарь «Спартака», полуфиналист ЧМ-1966 и Евро-1968 Анзор Кавазашвили объяснил, почему Россия переиграет Бельгию в стартовом матче чемпионата Европы-2020 и даже назвал автора победного мяча.
Дания — Финляндия: прямая трансляция матча группы В на Евро-2020 12.06.2021
12 июня 2021 года в Копенгагене состоится матч 1-го тура в группе В между сборными Дании и Финляндии.
Уэльс — Швейцария: прямая трансляция матча группы А на Евро-2020 12.06.2021
12 июня 2021 года в Баку состоится матч 1-го тура в группе А между сборными Уэльса и Швейцарии.
Видео всех голов Евро-2020 11.06.2021: Италия разгромила турок в Риме
Видеообзор матча Турция - Италия, который состоялся на чемпионате Европы по футболу в первый день турнира.
Манчини начал с эффектного разгрома «под Слуцкого». Как Италия победила Турцию в первом матче Евро-2020
В матче открытия чемпионата Европы сборная Италии не оставила шансов турецкой команде (3:0).
Турция — Италия: прямая трансляция матча открытия Евро-2020 11.06.2021
11 июня 2021 года в Риме очередной чемпионат Европы открывается матчем сборных Турции и Италии.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Авиационный фестиваль «НЕБО: теория и практика»

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика