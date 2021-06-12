«Соперники часто надеются на свои габариты, но это их ошибка». Тамерлан Башаев о медали ЧМ

- Эмоции смешанные, – признался Тамерлан после награждения, - приятно завоевать первую медаль чемпионата мира, но и немножко обидно, ведь я ехал сюда за золотом.

- Вы заметно хромали.

- В первой схватке в первой же атаке я травмировал голеностоп, поэтому пришлось взять волю в кулак и бороться через боль. В любом случае, думаю, что показал лучший результат, на который я способен сегодня. Правда, из-за травмы не мог применять свои коронные броски с колен, лишь раз это удалось. Один раз рискнул, запрыгнул на адреналине, но все равно травма очень сильно мешала.

- Японец – сильный соперник.

- Да, счет в нашем противостоянии был 1:1, но сейчас я начал отставать. Травма помешала, плюс немного не доработал в партере, когда можно было сделать удержание.

- Вы намного ниже ростом всех соперников.

- Считаю, что это мой козырь. Сейчас у меня вес 126 кг, хотя я выгляжу намного меньше, мне это часто говорят. Одно время думал выступать в категории до 100 кг, но вес взял свое. Гонять 26 кг – это ведь нагрузка на сердце колоссальная. Может быть с возрастом, когда не будет такой нагрузки на организм, я и перейду в вес до 100 кг.

- Попробую угадать вашу любимую поговорку: большой шкаф громко падает.

- Эта поговорка часто претворяется в жизнь, я в этом много раз убеждался. Это проблема больших людей, когда они надеются на свои габариты, но в итоге часто ошибаются.