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«Соперники часто надеются на свои габариты, но это их ошибка». Тамерлан Башаев о медали ЧМ
12 июня 21:41
автор: Олег Чикирис

«Соперники часто надеются на свои габариты, но это их ошибка». Тамерлан Башаев о медали ЧМ

Россиянин Тамерлан Башаев выиграл серебряную медаль чемпионата мира по дзюдо, уступив лишь японцу Кокоро Кагеуре.

- Эмоции смешанные, – признался Тамерлан после награждения, - приятно завоевать первую медаль чемпионата мира, но и немножко обидно, ведь я ехал сюда за золотом.

- Вы заметно хромали.
- В первой схватке в первой же атаке я травмировал голеностоп, поэтому пришлось взять волю в кулак и бороться через боль. В любом случае, думаю, что показал лучший результат, на который я способен сегодня. Правда, из-за травмы не мог применять свои коронные броски с колен, лишь раз это удалось. Один раз рискнул, запрыгнул на адреналине, но все равно травма очень сильно мешала.

- Японец – сильный соперник.
- Да, счет в нашем противостоянии был 1:1, но сейчас я начал отставать. Травма помешала, плюс немного не доработал в партере, когда можно было сделать удержание.

- Вы намного ниже ростом всех соперников.
- Считаю, что это мой козырь. Сейчас у меня вес 126 кг, хотя я выгляжу намного меньше, мне это часто говорят. Одно время думал выступать в категории до 100 кг, но вес взял свое. Гонять 26 кг – это ведь нагрузка на сердце колоссальная. Может быть с возрастом, когда не будет такой нагрузки на организм, я и перейду в вес до 100 кг.

- Попробую угадать вашу любимую поговорку: большой шкаф громко падает.
- Эта поговорка часто претворяется в жизнь, я в этом много раз убеждался. Это проблема больших людей, когда они надеются на свои габариты, но в итоге часто ошибаются.

- Вы сейчас давали интервью сайту Международной федерации дзюдо на очень хорошем английском. Где выучили язык?
- После тренировок, стараюсь вечером по 3-4 часа перед сном заниматься самообразованием. Жизнь ведь на спорте не заканчивается. Мы на сборах живем с Якубом Шамиловым, у меня есть начальный уровень английского – пытаюсь и его подтянуть: спортсмен международного уровня должен говорить по-английски.

Вообще, мне нравится изучать английский язык через систему нарратива. Еще нравится инженерия, интересно, как устроены механизмы – иногда поражаюсь, насколько умные люди существуют, как они все это придумывают. И мне приятно осознавать, что человечество развивается, не стоит на месте.

- Откуда такое стремление к знаниям?
- Отец в свое время очень много учился, и когда я рос, он заставлял меня наседать на академическое образование. Сначала мне это не нравилось, но теперь без этого свою жизнь не представляю.

- В вашей категории у сборной России два равных кандидата на поездку в Токио.
- Не думаю об этом. Шансы 50 на 50. Основной соперник на место в сборной – Инал Тасоев. Очень сильный дзюдоист. Мы дружим, общаемся, вместе работаем. Хочу передать ему привет.

- Матч сборной России по футболу с Бельгией будете смотреть?
- Ненавижу футбол. 22 человек гоняют 90 минут шарик по полю – что в этом интересного? Хотя если сборная играет, возможно, посмотрю.

источник: «Советский спорт»
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