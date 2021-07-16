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12 наших видов в Токио. Дзюдо: ждем нового чуда от Гамбы
16 июля 12:02
автор: Олег Чикирис
автор фото: Федерация дзюдо России

12 наших видов в Токио. Дзюдо: ждем нового чуда от Гамбы

«Советский спорт» представляет виды спорта, за которыми точно стоит следить российским болельщикам на Олимпиаде.

СОСТАВ: НЕТ ЛИЦЕНЗИИ В ОДНОЙ КАТЕГОРИИ

Россияне в Токио выступят в 13 весах из 14. Лишь в супертяжелой категории у женщин никто из наших спортсменок отобраться не смог.

Мужчины. До 60 кг. Роберт Мшвидобадзе. До 66 кг. Якуб Шамилов. До 73 кг. Муса Могушков. До 81 кг. Алан Хубецов. До 90 кг. Михаил Игольников. До 100 кг. Нияз Ильясов. Свыше 100 кг. Тамерлан Башаев.

Женщины. До 48 кг. Ирина Долгова. До 52 кг. Наталья Кузютина. До 57 кг. Дарья Межецкая. До 63 кг. Дарья Давыдова. До 70 кг. Мадина Таймазова. До 78 кг. Александра Бабинцева.

ЗВЕЗДА: Наталья КУЗЮТИНА

Игры в Токио станут последними для 32-летней бронзовой медалистки Рио-2016, обладательницы четырех наград чемпионатов мира, четырехкратной чемпионки Европы. Этих титулов могло оказаться и больше, если бы несколько лет назад не запретили атаки через ноги, которые были козырем Кузютиной. На последнем чемпионате мира, который, кстати, проходил в Токио, Наталья выиграла серебро, уступив в финале японке Абэ. В этом году россиянка пропустила и чемпионат Европы, и чемпионат мира, целенаправленно готовясь к Олимпийским играм.

НАШ ПРОГНОЗ: ГАМБА УЖЕ ЗНАЕТ, ГДЕ БУДУТ МЕДАЛИ

Как обычно, мы ждем чуда от Эцио Гамбы. Генменеджер сборной по дзюдо знает секрет, как выигрывать олимпийское золото. В Лондоне-2012 никогда до этого не побеждавшие на Играх россияне взяли три медали высшей пробы, в Рио – две.

Состав на Токио определял итальянец, и он точно имеет представление, где ждать побед. Попробуем угадать. У женщин награды должны быть, но шансов на золото мало. Семь медалей из желтого металла должны либо остаться в Японии, либо отправиться во Францию, Украину или Косово.

Золото ждем у мужчин. В весе 60 кг Гамба оставил за бортом олимпийской команды свежеиспеченного чемпиона мира Яго Абуладзе. Значит, считает, что у Роберта Мшвидобадзе шансов на победу в Токио больше. Мшвидобадзе – кандидат на победу №1. Номер два - Михаил Игольников (до 90 кг), которого называют Волшебником из России за невероятную силу. Против двойного волшебства (Игольникова и Гамбы) соперники точно не устоят. Третий претендент на золото – двукратный призер чемпионатов мира Нияз Ильясов, хотя в категории 100 кг очень серьезная конкуренция.

Очень хотелось бы включить в число фаворитов вице-чемпиона мира этого года Тамерлана Башаева. Собственно, он таковым и является. Мало того, что Тамерлан очень сильный дзюдоист, он еще очень образованный и приятный в общении человек. И в Токио он будет претендовать на медаль. Вот только с золотом большой вопрос: не совсем понятно, как Башаев с ростом 175 см будет бороться с великим французом Тедди Ринером, у которого 205 см роста и 140 кг мышц. В любом случае, битва российского Давида с французским Голиафом, если она случится, будет очень интересной.

Что касается общего прогноза, то победитель в командном зачете тут, похоже, известен заранее: родоначальники дзюдо уже давно определились с составом на домашние Игры, и целенаправленно готовили 14 человек к Олимпиаде, практически не выставляя их на других турнирах. Плюс японцы «пробили» в МОК введение в программу Игр новой дисциплины - командного турнира, интерес к которому будет очень большим.

Медали России в дзюдо на предыдущих Олимпиадах


Начало и окончание соревнований: 24 июля – 31 июля

Расписание финалов

24 июля, суббота
Женщины, вес до 48 кг. Мужчины, вес до 60 кг

25 июля, воскресенье
Женщины, вес до 52 кг. Мужчины, вес до 66 кг

26 июля, понедельник
Женщины, вес до 57 кг. Мужчины, вес до 73 кг

27 июля, вторник
Женщины, вес до 63 кг. Мужчины, вес до 81 кг

28 июля, среда
Женщины, вес до 70 кг. Мужчины, вес до 90 кг

29 июля, четверг
Женщины, вес до 78 кг. Мужчины, вес до 100 кг

30 июля, пятница
Женщины, вес свыше 78 кг. Мужчины, вес свыше 100 кг

31 июля, суббота
Командный турнир

источник: «Советский спорт»
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