12 наших видов в Токио. Дзюдо: ждем нового чуда от Гамбы

СОСТАВ: НЕТ ЛИЦЕНЗИИ В ОДНОЙ КАТЕГОРИИ

Россияне в Токио выступят в 13 весах из 14. Лишь в супертяжелой категории у женщин никто из наших спортсменок отобраться не смог.

Мужчины. До 60 кг. Роберт Мшвидобадзе. До 66 кг. Якуб Шамилов. До 73 кг. Муса Могушков. До 81 кг. Алан Хубецов. До 90 кг. Михаил Игольников. До 100 кг. Нияз Ильясов. Свыше 100 кг. Тамерлан Башаев.

Женщины. До 48 кг. Ирина Долгова. До 52 кг. Наталья Кузютина. До 57 кг. Дарья Межецкая. До 63 кг. Дарья Давыдова. До 70 кг. Мадина Таймазова. До 78 кг. Александра Бабинцева.

ЗВЕЗДА: Наталья КУЗЮТИНА

Игры в Токио станут последними для 32-летней бронзовой медалистки Рио-2016, обладательницы четырех наград чемпионатов мира, четырехкратной чемпионки Европы. Этих титулов могло оказаться и больше, если бы несколько лет назад не запретили атаки через ноги, которые были козырем Кузютиной. На последнем чемпионате мира, который, кстати, проходил в Токио, Наталья выиграла серебро, уступив в финале японке Абэ. В этом году россиянка пропустила и чемпионат Европы, и чемпионат мира, целенаправленно готовясь к Олимпийским играм.

НАШ ПРОГНОЗ: ГАМБА УЖЕ ЗНАЕТ, ГДЕ БУДУТ МЕДАЛИ

Как обычно, мы ждем чуда от Эцио Гамбы. Генменеджер сборной по дзюдо знает секрет, как выигрывать олимпийское золото. В Лондоне-2012 никогда до этого не побеждавшие на Играх россияне взяли три медали высшей пробы, в Рио – две.