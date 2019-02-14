Путин планирует провести тренировку со сборной России по дзюдо - Советский спорт
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Дзюдо14 февраля 2019 14:09Источник: «Р-Спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Путин планирует провести тренировку со сборной России по дзюдо

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин может провести тренировку со сборной России по дзюдо в Сочи.

«Президент хочет уже поздно вечером 14 февраля выйти на татами вместе с нашей сборной по дзюдо, он давно вместе с ними не тренировался. Вы знаете, что такие мероприятия он ранее уже неоднократно проводил. Может быть, будут и детишки из школ дзюдо. По крайней мере, сейчас президент планирует такое спортивное завершение рабочего дня», - цитирует Пескова «Р-Спорт».

Напомним, что президент России является мастером спорта по дзюдо.

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