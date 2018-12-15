Саночник Репилов завоевал золото на этапе Кубка мира в США

Россиянин Роман Репилов одержал победу на четвертом этапе Кубка мира по санному спорту в американском Лейк-Плэсиде.
По сумме двух заездов Репилов показал время 1 минута 43,048 секунды. Второе место занял немец Йоханнес Людвиг (1.43,219), третьим стал австриец Райнхард Эггер (1.43,275).
Санный спорт
Кубок мира
Четвертый этап
Лейк-Плэсид (США)
Мужчины
Одиночки
1. Роман Репилов (Россия) - 1.43,048.
2. Йоханнес Людвиг (Германия) - +0,171.
3. Рейнхард Эггер (Австрия) - +0,227…
6. Семен Павличенко (Россия) - +0,372…
19. Александр Горбацевич (Россия) - +1,338…
23. Степан Федоров (Россия) - +1,550.
24. Максим Аравин (Россия) - +1,655.