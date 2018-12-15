Саночник Репилов завоевал золото на этапе Кубка мира в США - Советский спорт
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    • Санный спорт15 декабря 2018 20:41Источник: «Советский спорт»

    Саночник Репилов завоевал золото на этапе Кубка мира в США

    Россиянин Роман Репилов одержал победу на четвертом этапе Кубка мира по санному спорту в американском Лейк-Плэсиде.

    По сумме двух заездов Репилов показал время 1 минута 43,048 секунды. Второе место занял немец Йоханнес Людвиг (1.43,219), третьим стал австриец Райнхард Эггер (1.43,275).

    Санный спорт
    Кубок мира
    Четвертый этап
    Лейк-Плэсид (США)
    Мужчины
    Одиночки

    1. Роман Репилов (Россия) - 1.43,048.
    2. Йоханнес Людвиг (Германия) - +0,171.
    3. Рейнхард Эггер (Австрия) - +0,227…

    6. Семен Павличенко (Россия) - +0,372…
    19. Александр Горбацевич (Россия) - +1,338…
    23. Степан Федоров (Россия) - +1,550.
    24. Максим Аравин (Россия) - +1,655.

    #репилов роман#Кубок мира по санному спорту
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