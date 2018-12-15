Санный спорт 15 декабря 2018 20:41 Источник: «Советский спорт»

Саночник Репилов завоевал золото на этапе Кубка мира в США

Россиянин Роман Репилов одержал победу на четвертом этапе Кубка мира по санному спорту в американском Лейк-Плэсиде.