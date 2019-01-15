Александр Горбацевич: Когда проезжаешь первый заезд и идешь в тройке лидеров - ответственность возрастает

Санный спорт 15 января 2019 16:16 Источник: News.ru

Российский саночник Александр Горбацевич рассказал о предстоящих планах на чемпионат мира.

- Вы завоевали серебро на прошедшем этапе Кубка мира. Каковы ощущения?

- Ощущения очень радостные. Это, можно сказать, первый мой подиум в Кубке мира. В Австрии серебро в спринте завоевал, но тут уже другие ощущения от заезда были. Когда проезжаешь первый заезд и идешь в тройке лидеров - ответственность возрастает, волнение больше проявляется. Главное, нужно было не подкачать во втором заезде, и у меня получилось, прошел хорошо. Как итог - неплохой результат. Эмоций много, их даже не описать.

- Как можете оценить промежуточные результаты сезона?

- В целом - я не совсем доволен показанными результатами. Были и хорошие, и плохие. Середина сезона у меня, скажем так, не очень удалась. В Калгари (Канада) в заездах допустил ошибку, в Лейк-Плэсиде (США) тоже была ошибка. А в Сигулде все два заезда проехал стабильно. Впереди главный старт - чемпионат мира (с 25 по 27 января. — Ред.). Это главная цель. И там уже надо показывать такие же хорошие результаты.

- Как проходит подготовка к чемпионату мира?

- В Винтерберге 15 января приступим к тренировкам в рамках международной учебно-тренировочной Интернациональной недели. Потом - официальные тренировочные заезды, - приводит слова спортсмена News.ru.

Добавим, что победу на этапе Кубка мира в латвийской Сигулде одержал российский саночник Семен Павличенко.