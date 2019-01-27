Семен Павличенко: Рад, что перестал быть единственным чемпионом мира из России

Санный спорт 27 января 2019 21:53 Источник: ТАСС Автор: Липкин Антон

Российская команда победила в эстафете в Винтерберге.

Двукратный чемпион мира по санному спорту Семен Павличенко прокомментировал победу российской команды в эстафете на чемпионате мира в Винтерберге.

«Когда я стоял вместе с командой на пьедестале почета, то заметил, что перестал быть единственным чемпионом мира из России, – приводит ТАСС слова 27-летнего Павличенко. – И все только посмеялись мне в ответ. На самом деле я рад, что так все случилось.

И очень здорово, что мы победили в таком составе. Владислав Южаков наконец-то стал чемпионом, Юра Прохоров тоже большой молодец. Тане Ивановой, несправедливо пропустившей Олимпиаду в Южной Корее, тоже было очень важно стать здесь первой».

Напомним, Россия впервые завоевала золото чемпионата мира в этой дисциплине. С 2000 года в эстафетах побеждали только немцы.

В Винтерберге у Павличенко также две бронзовые медали – в основных соревнованиях в одноместных санях и спринте.

Отметим, что в 2015 году он выиграл золото чемпионата мира в Сигулде.