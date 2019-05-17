35-летний Чудинов стал главным тренером сборной России

Бронзовый призер чемпионата мира-2013 скелетонист Сергей Чудинов стал главным тренером сборной России по санному спорту. Его кандидатуру утвердило министерство спорта России, сообщает ТАСС.
Предыдущим главным тренером сборной был обладатель трех серебряных медалей Олимпийских игр Альберт Демченко.
В декабре 2010 года Чудинов одержал единственную победу на этапе Кубка мира по скелетону. В ноябре 2017 года он получил пожизненный запрет на участие в Олимпийских играх за нарушение антидопинговых правил. В феврале 2018 года все обвинения с Чудинова были сняты.
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