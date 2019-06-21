Татьяна Иванова: Победа на чемпионате мира в эстафете была неожиданной - Советский спорт
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21 июня 2019 11:29Санный спортЛипкин Антон

Татьяна Иванова: Победа на чемпионате мира в эстафете была неожиданной

Иванова впервые в карьере выиграла золото чемпионата мира.

Серебряный призер Олимпийских игр в санном спорте Татьяна Иванова подвела итоги завершившегося сезона.

«Очень рада, что мы смогли стать чемпионами мира в эстафете, – приводит News.ru слова 28-летней саночницы. – Для нас это было неожиданно.

Хотелось лучше выступить на Кубке мира в Сочи, но чемпионат мира забрал у меня все силы. В целом же неплохой год выдался».

Напомним, на чемпионате мира в Винтерберге Иванова в составе сборной России завоевала золото в эстафете.

На этапах Кубка мира она трижды входила в тройку призеров: в декабре в Уистлере заняла первое место с командой в эстафете, а в январе в Сигулде выиграла личные заезды и стала второй также в эстафете.

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