Репилов взял серебро на этапе Кубка мира в Инсбруке

Россиянин Роман Репилов завоевал серебро в заезде одиночек на первом этапе Кубка мира по санному спорту в австрийском Инсбруке. Наш спортсмен показал время 1 минута 41,162 секунды.
Победу на этапе одержал австриец Йонас Мюллер (1.41,015), замкнул тройку призеров итальянец Доминик Фишналлер (1.41,207).
Семен Павличенко показал седьмой результат (1.41,340), Максим Аравин - 30-й (1.42,950), Александр Горбатевич - 32-й (1.44,220).
Следующий этап Кубка мира пройдет в Лейк-Плэсиде (США) с 30 ноября по 1 декабря.
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