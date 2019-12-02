Репилов стал первым в спринте на этапе Кубка мира

Россиянин Роман Репилов одержал победу в спринте на этапе Кубка мира по санному спорту.
Результат Репилова 32,158 секунды. Второе место занял американец Такер Уэст (32,191), третье – австриец Йонас Мюллер (32,280).
Еще один российский саночник Семен Павличенко показал шестое время (32,433).
Любопытно, что свою предыдущую победу Репилов одержал также в спринте на этой же трассе 16 декабря 2018 года.
Кубок мира по санному спорту
Спринт
Мужчины
1. Роман Репилов (Россия) — 32,158
2. Такер Уэст (США) — 32,191
3. Йонас Мюллер (Австрия) — 32,280...
6. Семен Павличенко (Россия) — 32,433