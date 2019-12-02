Репилов стал первым в спринте на этапе Кубка мира - Советский спорт
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02 декабря 2019 06:32Санный спортНечаев Юрий

Репилов стал первым в спринте на этапе Кубка мира

Соревнования проходят в Лейк-Плэсиде (США).

Россиянин Роман Репилов одержал победу в спринте на этапе Кубка мира по санному спорту.

Результат Репилова 32,158 секунды. Второе место занял американец Такер Уэст (32,191), третье – австриец Йонас Мюллер (32,280).

Еще один российский саночник Семен Павличенко показал шестое время (32,433).

Любопытно, что свою предыдущую победу Репилов одержал также в спринте на этой же трассе 16 декабря 2018 года.

Кубок мира по санному спорту

Спринт

Мужчины

1. Роман Репилов (Россия) — 32,158

2. Такер Уэст (США) — 32,191

3. Йонас Мюллер (Австрия) — 32,280...

6. Семен Павличенко (Россия) — 32,433

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