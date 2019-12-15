Российская саночница Татьяна Иванова одержала победу в спринте на этапе Кубка мира в Уистлере.
Серебро завоевала американка Меган Суинни, замкнула тройку призеров немка Шайенн Розенталь.
Еще одна представительница России Виктория Демченко заняла четвертую позицию.
Кубок мира
Женщины
Спринт
1. Татьяна Иванова (Россия) — 27,839
2. Меган Суини (США) — 27,883
3. Шайенн Розенталь (Германия) — 27,904
4. Виктория Демченко (Россия) — 27,907
5. Анна Беррайтер (Германия) — 27,940.
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