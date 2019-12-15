Иванова одержала победу в спринте на этапе Кубка мира Соревнования проходят в Канаде.

Загрузка... Российская саночница Татьяна Иванова одержала победу в спринте на этапе Кубка мира в Уистлере. Серебро завоевала американка Меган Суинни, замкнула тройку призеров немка Шайенн Розенталь. Еще одна представительница России Виктория Демченко заняла четвертую позицию. Кубок мира

Женщины

Спринт 1. Татьяна Иванова (Россия) — 27,839 2. Меган Суини (США) — 27,883 3. Шайенн Розенталь (Германия) — 27,904 4. Виктория Демченко (Россия) — 27,907 5. Анна Беррайтер (Германия) — 27,940.