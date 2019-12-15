Иванова одержала победу в спринте на этапе Кубка мира - Советский спорт
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15 декабря 2019 08:57Санный спортНечаев Юрий

Иванова одержала победу в спринте на этапе Кубка мира

Соревнования проходят в Канаде.

Российская саночница Татьяна Иванова одержала победу в спринте на этапе Кубка мира в Уистлере.

Серебро завоевала американка Меган Суинни, замкнула тройку призеров немка Шайенн Розенталь.

Еще одна представительница России Виктория Демченко заняла четвертую позицию.

Кубок мира
Женщины
Спринт

1. Татьяна Иванова (Россия) — 27,839

2. Меган Суини (США) — 27,883

3. Шайенн Розенталь (Германия) — 27,904

4. Виктория Демченко (Россия) — 27,907

5. Анна Беррайтер (Германия) — 27,940.

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