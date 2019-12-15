Россияне стали призерами этапа Кубка мира - Советский спорт
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15 декабря 2019 09:28Санный спортНечаев Юрий

Россияне стали призерами этапа Кубка мира

Соревнования проходят в Канаде.

Российские саночники стали призерами этапа Кубка мира в Уистлере.

Роман Репилов завоевал серебро в спринте.

Россиянин уступил только австрийцу Райнхарду Эггеру. Замкнул тройку призеров Йонас Мюллер, также из Австрии.

Семен Павличенко занял седьмое место.

Кубок мира
Мужчины
Спринт

1. Райнхард Эггер (Австрия) — 36,449

2. Роман Репилов (Россия) — 36,456

3. Йонас Мюллер (Австрия) — 36,493…

7. Семен Павличенко (Россия) — 36,575.

В соревнованиях двоек россияне Всеволод Кашкин и Константин Коршунов завоевали бронзовые медали.

Первые два места заняли саночники из Германии. Золото завоевали Тони Эггерт и Саша Бенекен, серебро - Тобиас Вендль и Тобиас Арльт.

Кубок мира
Мужчины
Двойка
Спринт

1. Эггерт/Бенеккен (Германия) — 27,759

2. Вендль/Арльт (Германия) — 27,762

3. Кашкин/Коршунов (Россия) — 27,763

4. Денисьев/Антонов (Россия) — 27,789...

12. Южаков/Прохоров (Россия) — 27,917.

Следующий этап Кубка мира пройдет в немецком Альтенберге 11 и 12 января.

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