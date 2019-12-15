Россияне стали призерами этапа Кубка мира

Российские саночники стали призерами этапа Кубка мира в Уистлере.
Роман Репилов завоевал серебро в спринте.
Россиянин уступил только австрийцу Райнхарду Эггеру. Замкнул тройку призеров Йонас Мюллер, также из Австрии.
Семен Павличенко занял седьмое место.
Кубок мира
Мужчины
Спринт
1. Райнхард Эггер (Австрия) — 36,449
2. Роман Репилов (Россия) — 36,456
3. Йонас Мюллер (Австрия) — 36,493…
7. Семен Павличенко (Россия) — 36,575.
В соревнованиях двоек россияне Всеволод Кашкин и Константин Коршунов завоевали бронзовые медали.
Первые два места заняли саночники из Германии. Золото завоевали Тони Эггерт и Саша Бенекен, серебро - Тобиас Вендль и Тобиас Арльт.
Кубок мира
Мужчины
Двойка
Спринт
1. Эггерт/Бенеккен (Германия) — 27,759
2. Вендль/Арльт (Германия) — 27,762
3. Кашкин/Коршунов (Россия) — 27,763
4. Денисьев/Антонов (Россия) — 27,789...
12. Южаков/Прохоров (Россия) — 27,917.
Следующий этап Кубка мира пройдет в немецком Альтенберге 11 и 12 января.