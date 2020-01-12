Российские саночники одержали победу в эстафете на этапе Кубка мира в Германии

Российская команда, в составе которой выступали Татьяна Иванова, Семен Павличенко и двойка Александр Денисьев/Владислав Антонов, показала результат 2 минуты 22,517 секунды.
Второе место в эстафете заняла команда из Германии (2.22,530). Тройку лучших замкнула сборная Италии (2.22,620).
Добавим, что следующий этап Кубка мира состоится 18-19 января в норвежском Лиллехаммере.
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