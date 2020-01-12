Российские саночники одержали победу в эстафете на этапе Кубка мира в Германии Сборная России заняла первое место в эстафете на четвертом этапе Кубка мира, который проходит в немецком Альтенберге.

Загрузка... Российская команда, в составе которой выступали Татьяна Иванова, Семен Павличенко и двойка Александр Денисьев/Владислав Антонов, показала результат 2 минуты 22,517 секунды. Второе место в эстафете заняла команда из Германии (2.22,530). Тройку лучших замкнула сборная Италии (2.22,620). Добавим, что следующий этап Кубка мира состоится 18-19 января в норвежском Лиллехаммере.