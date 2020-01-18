Репилов-младший стал серебряным призером юношеских Олимпийских игр

Российский саночник Павел Репилов завоевал серебро юношеских Олимпийских игр в Лозанне.
По сумме двух попыток 17-летний Репилов уступил 0,184 секунды Гинтсу Берзиньшу из Латвии. Бронзовым призером стал Тимон Гранканьоло из Германии (+0,791). Еще один представитель России Сергей Бондарев замкнул десятку.
Медаль Репилова стала 20-й (5+9+6) для России на Играх в Лозанне. Российская команда продолжает лидировать в общем зачете.
Добавим, что Павел Репилов – младший брат трехкратного призера чемпионата мира и двукратного победителя общего зачета Кубка мира Романа Репилова.
Лозанна (Швейцария)
Зимние юношеские Олимпийские игры
Санный спорт
Юноши
1. Гинтс Берзиньш (Латвия) – 1.48,045
2. Павел Репилов (Россия) – +0,184
3. Тимон Гранканьоло (Германия) – +0,791…
10. Сергей Бондарев (Россия) – +1,882
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