Репилов-младший стал серебряным призером юношеских Олимпийских игр Саночник принес России 20-ю медаль Игр в Лозанне.

Российский саночник Павел Репилов завоевал серебро юношеских Олимпийских игр в Лозанне.

По сумме двух попыток 17-летний Репилов уступил 0,184 секунды Гинтсу Берзиньшу из Латвии. Бронзовым призером стал Тимон Гранканьоло из Германии (+0,791). Еще один представитель России Сергей Бондарев замкнул десятку.

Медаль Репилова стала 20-й (5+9+6) для России на Играх в Лозанне. Российская команда продолжает лидировать в общем зачете.

Добавим, что Павел Репилов – младший брат трехкратного призера чемпионата мира и двукратного победителя общего зачета Кубка мира Романа Репилова.

Лозанна (Швейцария)

Зимние юношеские Олимпийские игры

Санный спорт

Юноши

1. Гинтс Берзиньш (Латвия) – 1.48,045

2. Павел Репилов (Россия) – +0,184

3. Тимон Гранканьоло (Германия) – +0,791…

10. Сергей Бондарев (Россия) – +1,882